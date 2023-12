Rei da América: veja quem concorre ao prêmio do jornal El Pais

Findada mais uma temporada de futebol, chegou a hora de reconhecer os principais destaques do esporte no continente Sul-Americano. Responsável por organizar o prestigiado prêmio Rei da América, o jornal uruguaio El País divulgou os finalistas das categorias de melhor jogador e técnico em 2023. A divulgação dos vencedores será feita no domingo (31/12).

Mais uma vez, o Brasil está em peso na premiação. John Arias, do Fluminense, e Luis Suárez, ex-Grêmio, concorrem ao título de melhor do ano no continente. Eles compartilham a disputa com outro nome garantido no futebol nacional em 2024. Reforço confirmado no Flamengo, De La Cruz participa pelos serviços prestados ao River Plate.

Entre os técnicos, estão concorrendo Abel Ferreira, campeão brasileiro pelo Palmeiras, e Fernando Diniz, dono do título da Libertadores com o Fluminense e treinador interino da Seleção Brasileira. Luiz Zubeldía, da LDU, Lionel Scaloni, do selecionado argentino, e Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai, completam a lista de postulantes.

Anualmente, o jornal El Pais ouve jornalistas atuantes em todo o continente para definir os destaques da temporada. Em 2023, a enquete contou com a participação de 250 profissionais da mídia, entre eles o Correio Braziliense. A premiação abrange as atuações de jogadores e técnicos entre 1º de janeiro e o início de dezembro.

Das 37 edições organizadas pelo El Pais, os brasileiros levaram o título de Rei da América em 37 oportunidades. Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Neymar (2011 e 2012), Ronaldinho Gaúcho (2013), Luan (2017), Gabigol (2019), Marinho (2020) e Pedro (2022) aparecem na lista de vencedores. Tricampeão em 2003, 2004 e 2005, Carlos Tévez é quem mais ganhou a honraria.