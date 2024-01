Biancardi manda indireta a Neymar: "Falta de caráter está na alma"

Noivado entre Neymar e Bruna Biancardi acabou após várias polêmicas - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram) Jogada10 Jogada10

A influenciadora e ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi, postou uma mensagem bastante pesada em seu Instagram nas últimas horas. Logo depois de parar de seguir o ex nas redes sociais, a publicação foi vista como uma indireta para o jogador brasileiro.

Inicialmente, nas redes sociais, ela repostou uma mensagem do perfil “Sou Mulherona” e falou de caráter.

“Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui, destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo”, diz o texto.

Bruna é mãe da pequena Mavie, fruto do relacionamento com Neymar. Aliás, pouco depois do nascimento da pequena, a influenciadora decidiu terminar o relacionamento após várias polêmicas e traições. Uma delas, afinal, foi confirmada com o camisa 10, inclusive, desculpando-se publicamente. O noivado terminou em novembro, e Biancardi fez comunicado nas redes sociais.

BIANCARDI PARA DE SEGUIR NEYMAR

Na última quarta-feira, Bruna Biancardi parou de seguir Neymar nas redes sociais. A influenciadora segue ainda segue os perfis profissionais do jogador. Todavia, o pessoal, que o atleta usa para mostrar seu dia a dia, a modelo não segue mais.

A influenciadora parou de seguir seu antigo noivo após a polêmica de que Neymar seria pai pela terceira vez. Na última terça-feira (2), bombou a informação que o jogador seria pai novamente. O caso, no entanto, aparentemente não passou de uma confusão. Afinal, a modelo Jamile Lima comentou em uma foto de Mavie no Instagram. O craque também negou.

“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil “Segue a Cami”. Ela não deu mais detalhes. Após isso, os sites de fofocas começaram a espalhar a notícia.