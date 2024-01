CBF demite Fernando Diniz e acelera busca por novo treinador

A Era Fernando Diniz na Seleção Brasileira chegou ao fim nesta sexta-feira (5/1). Recém-conduzido à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido a uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), Ednaldo Rodrigues demitiu o treinador compartilhado com o Fluminense.



Segundo informação do portal ge.globo, Ednaldo Rodrigues comunicou a decisão primeiramente ao presidente do Fluminense, Mario Bittencourt. O cartola tricolor repassou a notícia ao treinador de 49 anos. Momentos depois, Ednaldo entrou em contato com Diniz para tratar do assunto, agradeceu aos serviços prestados e ressaltou que não tinha objetivo de tirá-lo do clube carioca.



Contratado em 4 de julho de 2023, Fernando Diniz se despede da Seleção Brasileira após seis partidas. Venceu Bolívia e Peru pelas Eliminatórias e empatou com a Venezuela. Amargou derrotas nos clássicos para Uruguai e Argentina, além do tropeço fora de casa contra a Colômbia.

O cronograma anterior previa que Diniz ficasse no cargo até junho, quando estava prevista a chegada de Carlo Ancelotti. O italiano, porém, renovou contrato com o Real Madrid até 2026. O técnico brasileiro comandaria a equipe na Data Fifa de março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha com a possibilidade de fechar com profissional efetivo antes dos duelos na Europa. O nome de Dorival Júnior, vinculado com o São Paulo até 31 de dezembro, é o que mais agrada Ednaldo no momento. Recém-aposentado, o ex-lateral Filipe Luís é cogitado para cargo de coordenação da Seleção.