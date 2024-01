Projeto que incentiva a prática de handebol no DF abre seletivas

O Brasília Firma Handebol Club pretende se tornar uma referência de excelência na prática da modalidade esportiva nas categorias mirim, infantil, cadete e juvenil - (crédito: Reprodução/Freepik) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Distrito Federal conta com um projeto recém-lançado que tem o intuito de incentivar a prática de handebol: o Brasília Firma Handebol Club. O grupo pretende se tornar uma referência de excelência na prática da modalidade esportiva nas categorias mirim, infantil, cadete e juvenil, assim como descobrir os talentos da capital do país e exportá-los para o mundo.

As inscrições para as primeiras seletivas do projeto vão até domingo (14/1). As seletivas ocorrerão de 15 a 31 janeiro, com treinos nas segundas, quartas e sextas, das 15h às 16h, na categoria Mirim/Infantil (11 a 14 anos) masculino e feminino, e 16h30 na categoria Cadete/Juvenil (15 a 18 anos) masculino e feminino.

"Se você gosta de handebol ou quer conhecer essa modalidade de esporte e está com muita vontade de aprender e de desenvolver o seu jogo, venha jogar na nova equipe que almeja ser a melhor na base do Distrito Federal. Se você deseja participar dos principais campeonatos nacionais e tem o seu sonho de ser atleta de handebol, iremos fornecer o melhor projeto de handebol para você", diz o projeto.

"O Clube BFH quer se tronar um celeiro de atletas de alto rendimento na capital do país e no cenário nacional e internacional, fazendo com que você não precise ir embora do Distrito Federal para treinar em grandes equipes do Brasil", acrescenta.

Para saber mais informações e se inscrever nas seletivas, basta acessar este link.