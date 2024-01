Candangão 2024: campeão da Segundinha, Ceilandense quer surpreender

Campeão da Segunda Divisão candanga pela segunda vez em 2023, o Ceilandense retorna à elite após quatro anos de ausência visando surpreender. Muito reformulado, contará, mais uma vez, com diversos jogadores vindos por meio de empréstimos, assim como alguns jovens nomes da equipe sub-20 do Brasiliense, como Caíque e Piá. O Jacaré é um clube co-irmão da equipe de Ceilândia.

Com um mix de experiência e juventude no elenco, que ainda contará com nomes como Mirandinha, de 33 anos, Maycon Alagoano, 30, e Gilson Somália, 35, terá uma troca chamativa no comando técnico. Enquanto o comandante em 2023 foi Luis dos Reis, 61, o novo dono da prancheta será Gabriel Teixeira. Na Arara, Teixeira terá a primeira experiência como treinador após passagens por Brasiliense e Capital como o auxiliar técnico do pai, Celso Teixeira.

Na opinião do novo treinador, a equipe, mesmo sem os mesmos investimentos dos adversários, “terá tudo para surpreender”. “Quem acompanha o trabalho sabe que a equipe tem pegado um bom entendimento do que tem sido passado e tem comprado a ideia de jogo, acima de tudo. Isso me deixa motivado e eleva a autoestima, inclusive. Consequentemente, tudo fica um pouco mais fácil. Temos tentado colocar na cabeça deles que será preciso correr mais do que o adversário e suar sangue se for preciso”, relata.

No entendimento do professor, o desempenho mostrado pelo Ceilandense até a véspera da estreia tem sido digno de felicidade da comissão técnica, principalmente em relação ao conhecimento sobre as outras equipes. Para ele, o esforço será fundamental. “Tem tudo para ser o campeonato mais forte tecnicamente dos últimos anos em relação à homeostase dos clubes”, garante.

Maycon Alagoano é outro crente em uma evolução forte do futebol local nos últimos anos. Atleta com passagens por Paracatu e Ceilândia, o atacante vive a terceira experiência na capital federal como personagem do Candangão.

“Da minha parte, vi que houve uma evolução grande, principalmente de 2019 para cá. Dá para ver nitidamente uma evolução, com muitas equipes investindo bem e correndo atrás de trazer grandes nomes de fora, assim como de revelar jovens bem preparados. Esperamos que realmente haja uma disputa melhor ainda”.

Diante do grande objetivo pela permanência, o zagueiro Somália explicita o árduo trabalho feito durante os 32 dias com Teixeira. Para ele, a boa resposta da equipe durante os amistosos é o grande trunfo do Ceilandense.

“Time está bem treinado, orientado e temos correspondido. Mas agora é para valer. O professor tem nos instruído para sermos bem aguerridos dentro de campo e trabalhar dentro da realidade. Mas disposição não vai faltar, pois somos um time de guerreiros”, discursou.

Aos 35 anos, o zagueiro Somália é um dos mais experientes do Ceilandense (foto: Gabriel Botelho / CB / DA Press)

Melhor campanha: 4º lugar (2010)

Técnico: Gabriel Teixeira

Time base: Gabriel Kaleb; Somália, Eduardo Elias, Estevão e Vandinho; Dadinho, Luigi e Maycon Alagoano; Mirandinha, Gabriel Pedra e Caio Pirata

Destaque: Mirandinha



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

