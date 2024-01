Candangão 2024: Samambaia terá garotos em ação no Rorizão

Na elite por dois anos consecutivos pela primeira vez, o Samambaia terá a missão de surpreender enquanto luta pela permanência na primeira divisão. Ao contrário da equipe 7ª colocada na edição de 2023, o plantel de 2024 chegará repleto de jovens jogadores. Mais precisamente, o de menor média de idade em toda a competição: 23,54 anos, segundo o portal zerozero. Entre os mais novos, destacam-se o atacante Brumes, 21, e o meia Luis, 19.

Houve, porém, um trabalho para nomes mais calejados agregassem experiência na equipe. O zagueiro Gustavo Rambo, com passagem pelo Gama, e o meio-campista Vitor Xavier, ex-atleta de Legião, Sobradinho e também do Periquito, serão as vozes da experiência.

Apesar da jovialidade da equipe, a baixa média etária poderá ser um fator diferencial para a equipe, de acordo com Rambo. “Estamos animados, o sentimento é o melhor possível. A média de idade é bem baixa, mas a vantagem é que não vão faltar pernas. Somado esse fator com o treinador experiente que temos, além da presença de atletas como eu e o Xavier, poderemos desempenhar bem o que temos treinado”, opina.

Além do Samambaia, Rambo já atuou por Gama e Legião (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O papel de liderança dentro da equipe é, para Xavier, uma honra, segundo o próprio. Rodado dentro da capital, o meia acredita que a troca de vivências na mistura entre juventude e experiência renderá frutos a todos. “Falamos com os meninos para levarem essa liderança e experiência que temos para o campo. Como temos mais jogos, mais títulos, podemos agregar com muitas coisas. Mas também é preciso aprender com eles. É um grupo motivado, alegre, esforçado. Vamos em busca do título, esse é o sentimento. Colocamos a meta lá no topo e perseguiremos”, destaca.

No comando técnico, a equipe sofreu uma alteração brusca há poucas semanas do início do Candangão. Gerson Ramos, anunciado em novembro passado, deixou a equipe e deu lugar a Vilson Tadei. Ele chegou à equipe no último domingo (7/1), com apenas sete dias de margem antes da estreia.

Apesar da mudança de direção, o Samambaia não terá o planejamento atrapalhado, muito em decorrência do expressivo currículo do substituto no comando técnico. Com passagens por Brasiliense e Gama, é multicampeão, com conquistas como o tricampeonato do Candangão (dois no alviverde e um no Jacaré) e a Copa Verde de 2021 pelo time amarelo.

Vilson iniciou os trabalhos à frente do Samambaia na última segunda-feira (8/1) (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O treinador explica que, apesar da chegada abrupta, não terá dificuldades para gerir a equipe durante o campeonato local. “Foi tudo muito rápido, mas com pontos positivos. O bom é que já temos à disposição um plantel fechado, definido. Dentro daquilo que o Samambaia se propõe a jogar, estamos muito bem. É evidente que vamos colocar uma coisinha a mais, mas, principalmente em decorrência de um plantel jovem, a tendência é só evoluir”, explica.

Melhor campanha: 7º lugar (2023)

Técnico: Vilson Tadei

Time base: Murilo; Timm, Pedrão, Felipe Alves e Peixão; Filipe Werley, Dandan, Iago e Glauber; Michael e Giovanny

Destaque: Giovanny

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Roberto Assaf: ‘Flamengo na Copinha, para o gasto’

Roberto Assaf: ‘Flamengo na Copinha, para o gasto’ Esportes Vasco encaminha compra de Adson, do Nantes, para ser substituto de Pec

Vasco encaminha compra de Adson, do Nantes, para ser substituto de Pec Esportes São Paulo confirma oficialmente contratação de Thiago Carpini

São Paulo confirma oficialmente contratação de Thiago Carpini Esportes Vitória acerta a contratação de Luan, ex-Grêmio

Vitória acerta a contratação de Luan, ex-Grêmio Esportes Flamengo acerta transmissão para jogos nos EUA; saiba onde assistir

Flamengo acerta transmissão para jogos nos EUA; saiba onde assistir Esportes Palmeiras goleia Rio Branco em jogo-treino; veja os lances