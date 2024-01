Gama volta ao Bezerrão com vitória sobre o Planaltina e festa da torcida

A reabertura dos portões do Bezerrão para a torcida gamense fez a diferença para o Periquito. Em atuação dominante, a equipe de verde foi pouco ameaçada pelo Planaltina, neste sábado (13/1), e venceu, por 2 x 0. Apesar de ver o adversário ter protagonizado momentos ofensivos na primeira etapa, chegou ao primeiro gol com Patrick, e, cinco minutos depois, ao segundo, com Dieguinho.



A grande atração da noite, no entanto, ficou com a presença nas arquibancadas. Era nítida a felicidade dos apoiadores já na porta do reformado estádio. Com sorrisos nos rostos, os candangos puderam tirar as camisetas dos armários para cantar pelo tradicional clube do DF. Entre camisetas atuais e antigas, algumas da década de 1990, por exemplo, um mar verde se acumulava na escadaria da entrada.

Afinal, o estádio não funcionava há 1050 dias, quando o Santa Maria perdeu para o Unaí, por 1 x 0, no dia 27 de fevereiro de 2021. Uma semana antes, o Gama perdeu, também por 1 x 0, para o Capital. O compromisso havia sido o último do time em casa.

Do lado de dentro, a festa era ainda maior. Com direito a muitos fogos de artifício, os torcedores, acompanhados pelo hino da equipe nos autofalantes, vibravam a cada nome anunciado pelo locutor. O barulho, porém, se tornou ainda maior quando a torcida organizada da equipe, a Ira Jovem Gama, tomou conta do setor norte.

Com bandeiras e um bandeirão em mãos, gritavam forte para apoiar o Periquito. No topo do setor, um conjunto, responsável pela percussão de baterias, eram quem ditavam o ritmo da festa. Era perceptível a saudade existente por parte dos apoiadores em estar ali, depois de quase três anos de ausência.

Entre tantas pessoas, torcedores de diversas idades marcaram presença na partida que marcou o encerramento do primeiro dia de Candangão 2024. O casal formado por Rodrigo, 36, e Tatiane, 35, pais de Grazielle, 17, e Guilherme, 10, se colocam como acompanhantes assíduos do Gama. De acordo com Tatiane, vir ao Bezerrão era uma tradição de família, que pôde ser retomada.

“Sempre que tem jogo, nós estamos no estádio. Vir ao jogos é algo que meus pais implementaram para mim, quando pequena, e levei para a família. Agora, pude passar para os meus filhos. O próprio Guilherme, que joga na escolinha, ama futebol, e vai poder entrar com os jogadores”, conta ela.

A família é presença assídua nos jogos do Gama (foto: Gabriel Botelho/CB/D.A Press)

Em relação à volta para o estádio, Rodrigo conta que a expectativa pela volta a um dos grandes templos do futebol brasiliense era alta, principalmente para aqueles que acompanham a equipe de maneira assídua.

“Nós estávamos esperando por esse momento há muito tempo, parecia que o estádio não voltaria nunca. Torcemos muito para que o Gama volte às principais prateleiras do Brasil, pois é o nosso time do coração. Estávamos (o casal) na final da Série B em 1998. Foi inesquecível”, relata.

Famílias mais curtas também estiveram presentes no local para apoiar a equipe. Wander, 63, é morador do Gama há 55 anos, conta que está muito feliz com a volta do estádio do time que carrega no peito. Apaixonado, implementou a tradição na família, e passou a ser assiduamente acompanhado pelo filho, Mateus, de 23 anos, e pelo sobrinho, David, de 29.

“Estive no treino aberto, e o estádio está lindo, maravilhoso. Foi muito bem recuperado. Fico muito feliz que tudo aqui tenha dado certo. É muito gratificante vir aqui viver essa paixão de novo. O governo e a torcida está de parabéns. Em Brasília, não tem outra torcida igual”, opinou Wander.

Wander (E) e a família são moradores do Gama há mais de cinco décadas (foto: Gabriel Botelho/CB/D.A Press)

Na opinião de David, também morador da região, a volta do estádio faz grande diferença no desenvolvimento cultural do Gama. “Os jogos aqui movimentam muito a cidade. A força é impressionante, principalmente por conta da torcida. Deu para ver que todos estavam muito ansiosos, pela animação que estamos vendo. Todo mundo interage com todo mundo, é o maior barato”, relatou.

Marília Sena, 27, é outra torcedora influenciada pela família. Filha e neta de gamenses ‘roxos’, a aficionada conta que até mesmo festa de aniversário temática da equipe já ganhou de presente.

“Não vinha ao estádio há anos, e a sensação é única. É meu time do coração, e tive muita influência da minha família. Meu avô morou no Gama desde a fundação, então o time faz parte da minha história. Até festa do Gama já tive, com bolo de aniversário e tudo mais”, se orgulha.

Marília trouxe o amigo Vitor, de São Paulo, para assistir ao jogo no Bezerrão (foto: Gabriel Botelho/CB/D.A Press)

Marília ainda aproveitou para trazer um amigo, natural de São Paulo, para conhecer o estádio. Vitor Sousa, de 38 anos, compareceu ao Bezerrão pela primeira vez e se disse maravilhado com o que viu. “O estádio e a torcida são um espetáculo. Fiquei impressionado, vim e não me arrependi, pelo contrário. Já sou torcedor do Gama”, disse ele.

Ficha Técnica:

Gama 2 X 0 Planaltina

Local: Estádio Bezerrão, Gama

Gols: Patrick e Dieguinho

Público: 5.316

Renda: R$ 49.890

Árbitro: Matheus de Moraes Silva

Gama

Rinaldi; Cleiton, Wellington, Pedro Romano e Bruninho; PH, Gui Mendes e Ramon; Patrick, Dieguinho e Wanderson. Técnico: Cícero Júnior

Planaltina

Vagne; Don, Tonhão, Rivas e Iury Raone; Giovanny, Wesley Ceifador e Alê; Denilson Piauí, Ícaro e Raí Teles. Técnico: Hugo Pilo



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações, arbitragem

Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações, arbitragem Esportes Egito x Moçambique: onde assistir e escalações

Egito x Moçambique: onde assistir e escalações Esportes Manchester United x Tottenham: escalações e onde assistir

Manchester United x Tottenham: escalações e onde assistir Esportes Coimbra x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Coimbra x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Lens x PSG: escalações e onde assistir

Lens x PSG: escalações e onde assistir Esportes Everton x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem