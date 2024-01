Fifa The Best 2023: Messi é eleito o melhor jogador da temporada

O argentino Lionel Messi 36 anos, desbancou o francês Kylian Mbappé, 25 anos, que joga no PSG, e Erling Haaland, o jogador norueguês artilheiro do Manchester City, da Inglaterra, de 23 anos, e venceu o prêmio Fifa The Best 2023.

A premiação levou em consideração o período jogado entre 20 de dezembro de 2022 até 20 agosto de 2023, ou seja, não podia ser considerado a atuação dos jogadores na Copa do Mundo do Catar. Messi e Mbappé chegaram até a final com Argentina e França, respectivamente, mas só Messi saiu campeão. Vale lembrar que Messi venceu o The Best em 2022.

Haaland era o favorito ao prêmio pela atuação que teve em 2023. Ele foi campeão de tudo com o Manchester City. Ele foi contratado pelo time inglês em julho de 2022 e em seu primeiro ano na Premier League bateu recordes. Foram 36 gols em 35 jogos na temporada 2022/23, com uma média de mais de um gol por partida.

Em novembro de 2023, bateu mais recordes quando completou 50 gols em 48 partidas no campeonato inglês. Na Liga dos campeões da Europa, vencida pelo City no período avaliado pelo prêmio, Haaland foi o artilheiro do time com 12 gols em 11 jogos.

Messi, contudo, não teve uma temporada marcante. Ele deixou o Paris Saint Germain e passou a ser jogador do Inter Miami, time dos Estados Unidos. A temporada aquém do ídolo Argentino foi a maior crítica dos jornalistas especializados sobre a indicação do jogador.