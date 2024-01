Fifa The Best: web reage à vitória de Messi como melhor jogador

Lionel Messi foi anunciado pela Fifa como vencedor do prêmio de melhor jogador de 2023 nesta segunda-feira (15/1). O argentino concorria com o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé. Em documento oficial, o órgão informou que o período de análise para a premiação foi 19 de dezembro de 2022 — um dia depois da final da Copa do Mundo do Catar — a 20 de agosto de 2023.

A vitória de Messi gerou revolta nas redes sociais. "Maior roubalheira de todos os tempos", "foi roubado", "só pode ser piada", foram alguns dos comentários publicados por fãs.

Apesar do grande desempenho do argentino na Copa do Mundo, vale lembrar que ela não entrou no período de análise para a premiação. Depois do mundial, Messi passou a jogar na liga americana de futebol, defendendo o Inter Miami, clube com o qual conquistou dois títulos: Ligue 1 e Leagues Cup. Em 32 jogos, fez 23 gols.

Erling Halland, que era o favorito ao prêmio, ganhou quatro títulos no período analisado: Premier League, Copa da Inglaterra, Champions League e Supercopa da UEFA. Em 42 jogos, o norueguês fez 32 gols pelo Manchester City.

Kylian Mbappé, por sua vez, conquistou a Ligue 1, da França, pelo Paris Saint-German, e fez 27 gols em 28 jogos.

Algumas pessoas, porém, defenderam Messi pela vitória. "Merecido", "o maior de todos ganhou de novo", "mais um prêmio para a gaveta", comentaram os usuários.

Messi não compareceu à premiação para receber o prêmio, nem os outros dois finalistas.