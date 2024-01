O jogador brasileiro Guilherme Madruga foi escolhido no Fifa The Best como o dono do Prêmio Puskás de 2023 pelo golaço que fez na série B do Campeonato Brasileiro na tarde de segunda-feira (15/1). O prêmio celebra o gol mais bonito da temporada e já foi conquistado por outros dois brasileiros.

Guilherme Miranda Madruga Gomes é um jogador brasileiro natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje com 23 anos de idade, o jogador foi revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil, depois passou a jogar pelo Catanduva até chegar ao Botafogo-SP.

Durante a temporada de 2023, teve que brigar pela titularidade e completou 32 partidas na série B do Campeonato Brasileiro. O volante conseguiu a marca de três assistências e dois gols marcados na temporada.

O gol vencedor de Guilherme ocorreu em 27 de junho de 2023, no jogo do Botafogo-SP contra o Novorizontino pela série B do Brasileirão. Madruga, que defendia o Botafogo, acertou um chute de bicicleta de fora da área.

A atuação do volante pelo Botafogo acendeu o interesse do Cuiabá por sua contratação. Na véspera do anúncio do vencedor do Puskás, o Dourado anunciou a contratação do jogador, que tinha o sonho de jogar na série A do Brasileirão.

"Hoje, fui contratado e vou disputar a série A do campeonato brasileiro (...) Mãe, toda vez que você chorava escondido quando eu estava longe, valeu a pena", disse o craque, emocionado, ao receber o prêmio.

Os outros brasileiros que venceram o Puskás foram Neymar, em 2011, em gol marcado pelo Santos contra o Flamengo, partida que terminou em 5X4 para o rubro-negro, e Wendell Lira, em 2015, quando bateu Messi e Alessandro de Florenzi na definição de gol mais bonito pela meia-bicicleta na primeira fase do Campeonato Goiano, quando atuava pelo Goianésia.