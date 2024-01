Rodada da NBA tem vitórias de Celtics e Lakers e retorno de Draymond Green

A recheada rodada da NBA, na noite da última segunda-feira (15/1), contou com vitórias do Boston Celtics e do Los Angeles Lakers, além de uma nova derrota do Golden State Warriors, apesar do reforço de Draymond Green, que voltou de suspensão. Joel Embiid foi um dos nomes da noite, pelo Philadelphia 76ers, enquanto Jimmy Butler voltou ao Miami Heat após lesão.

No Canadá, os Celtics confirmaram o favoritismo e anotaram a segunda vitória seguida ao superarem o Toronto Raptors por 105 a 96. Jayson Tatum foi um dos principais jogadores em quadra, com um "double-double" de 19 pontos e 14 rebotes. Derrick White e Jrue Holiday anotaram 22 pontos cada. Pelos Raptors, RJ Barrett registrou 24 pontos e nove rebotes.

Líderes da Conferência Leste, os Celtics continuam com a melhor campanha do campeonato. O tradicional time da NBA tem 31 vitórias e apenas nove derrotas. Os Raptors vivem situação oposta, perto das últimas colocações da tabela, com o 12º posto. São 15 triunfos e 25 revezes até agora.

Na Califórnia, o Los Angeles Lakers voltou a vencer ao superar o Oklahoma City Thunder por 112 a 105. Anthony Davis deixou a quadra com dois dígitos em dois fundamentos: 27 pontos e 15 rebotes. LeBron James contribuiu com 25 pontos. Do outro lado, o maior pontuador do Thunder foi Jalen Williams, com a mesma pontuação do astro dos Lakers.

Os Lakers estão em 10º lugar, dentro da zona de classificação do play-in (repescagem dos playoffs), com 20 vitórias e 21 derrotas. O Thunder, por sua vez, teve sua ascensão freada pelo time de Los Angeles. Apesar disso, figura na vice-liderança da Conferência Oeste, com retrospecto de 27/12.

Pela mesma conferência, o Golden State Warriors não resistiu ao Memphis Grizzlies e foi batido por 116 a 107, fora de casa. O time da Califórnia contou com o retorno de Draymond Green, que havia sido suspenso por tempo indeterminado devido a um novo episódio de violência dentro de quadra.

Acostumado a ser titular, ele voltou como reserva e esteve em quadra por 23 minutos, nos quais registrou sete pontos, sete rebotes e quatro assistências. Stephen Curry foi o cestinha do time, com 26 pontos. Pelos Grizzlies, Vince Williams Jr. foi o maior pontuador em uma atuação coletiva sólida dos anfitriões, com 24 pontos. No total, sete jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Fora até mesmo da zona de classificação do play-in, os Warriors ocupam o 12º lugar da tabela, com 18/22. Os Grizzlies estão uma posição abaixo, com 15/25.

Na Filadélfia, Joel Embiid voltou à quadra e comandou o Philadelphia 76ers na vitória por 124 a 115 sobre o Houston Rockets. Desfalque nas últimas três partidas, o astro marcou 41 pontos e 10 rebotes. E se tornou o terceiro jogador na história da NBA ao superar os 30 pontos e 10 rebotes por ao menos 16 partidas numa mesma temporada. Os Sixers estão em terceiro lugar na Conferência Leste, com 25 vitórias e 13 derrotas.

Quem também voltou à quadra nesta rodada foi Jimmy Butler. Ele foi o cestinha da partida na vitória do Miami Heat sobre o Brooklyn Nets por 96 a 95, na prorrogação. Butler havia desfalcado o Heat por sete partidas por problemas físicos. Pelos Nets, o destaque foi Mikal Bridges e seus 26 pontos.

O Miami é o quinto colocado do Leste, com 24/16. Já o Brooklyn Nets ocupa o 10º posto da mesma tabela, com 16/23.

Confira os resultados da noite da última segunda-feira (15/1):

Philadelphia 76ers 124 x 115 Houston Rockets

Dallas Mavericks 125 x 120 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 117 x 129 Detroit Pistons

New York Knicks 94 x 98 Orlando Magic

Atlanta Hawks 109 x 99 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 116 x 107 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 109 x 91 Chicago Bulls

Toronto Raptors 96 x 105 Boston Celtics

Brooklyn Nets 95 x 96 Miami Heat

Utah Jazz 132 x 105 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 112 x 105 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta terça-feira (16/1):

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder