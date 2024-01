Botafogo-SP x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo superou o São José na terceira fase da Copinha - Foto: Nayra Halm - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Botafogo-SP e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida acontecerá no Estádio José Liberatti, em Osasco. O vencedor do confronto terá pela frente o vencedor do confronto entre Atlético Guaratinguetá e Aster nas quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV a partir das 19h15 (de Brasília)

Como chega o Botafogo-SP

Em resumo, os paulistas venceram cinco dos quatro jogos disputados na competição até o momento. Ainda sem um título no torneio, tiveram dificuldades para obter a classificação às oitavas: precisaram da vitória por 4 a 3 nos pênaltis após o empate em 0 a 0 com o Sfera no tempo normal. A esperança do time, por fim, é que o artilheiro Thalles, que já marcou quatro vezes na Copinha, volte a balançar as redes.

Como chega o Flamengo

Mesmo tendo que abrir mão do técnico Mario Jorge e de 12 atletas, que foram incorporados ao elenco profissional do clube para a disputa dos primeiros jogos do Campeonato Carioca, os Garotos do Ninho inegavelmente não desistiram da busca pelo pentacampeonato da Copinha. Pelo contrário, eliminaram com autoridade o São José na terceira fase, vencendo por 3 a 1. Agora, primordialmente, apostam em Weliton, que marcou três gols nos últimos dois jogos.

BOTAFOGO-SP X FLAMENGO

Oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: 17/01/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti, Osasco (SP)

Botafogo-SP: Brenno; Zé Lúcio, Ruan, Andrey e João Costa; Hanna, Tortello e Pedro Severino; Rafael, William e Thalles. Técnico: Ricardo Quandt.

Flamengo: Lucas Furtado; Felipe Brian, Iago, Carbone e Jean Carlos; Daniel Rogério, João Victor Alves, Wallace Yan e Rodriguinho; Victor Silva e Weliton. Técnico: Raphael Bahia

Árbitro: Wilson Adalberto Silva

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Alexandre Nascimento da Silva