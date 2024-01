Campeonato Carioca 2024 começa nesta quarta-feira; saiba todos os detalhes

Tiquinho, Pedro, Cano e Vegetti prometem briga pela artilharia - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Chegou a hora da bola rolar para o torneio estadual mais charmoso do país. Nesta quarta-feira, começa o Campeonato Carioca 2024 com expectativa de grandes duelos entre os gigantes do Rio de Janeiro. Dessa forma, o Jogada10 prepara a seguir um guia completo da competição.

Atual campeão, o Fluminense chega como favorito ao tricampeonato consecutivo. Afinal, o vencedor da Libertadores conquistou o torneio nas edições 2022 e 2023 também. O Flamengo, porém, clube de mais investimento, não quer ficar com o vice em mais vez e tentará se consolidar ainda mais no posto de maior campeão. Entretanto, Botafogo e Vasco, que agora são SAF e contam com alto investimento, também estão na briga para fazer bonito.

Clubes participantes

– Audax

– Bangu

– Boavista

– Botafogo

– Flamengo

– Fluminense

– Madureira

– Nova Iguaçu

– Portuguesa

– Sampaio Corrêa

– Vasco

– Volta Redonda

Regulamento

O Cariocão 2024 seguirá na mesma fórmula de disputa das últimas três edições. Ou seja, na primeira fase, chamada de Taça Guanabara, 12 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos. Ao final das 11 rodadas, o líder é declarado campeão desta primeira parte e avança para a semifinal do Campeonato Carioca com os outros três clubes subsequentes.

Nas semifinais, o primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo duela com o terceiro, ambos em jogos de ida e volta. Os vencedores se cruzam na final para decidir o campeão estadual. Em caso de empate nas semifinais, os clubes de melhor campanha avançam para a decisão, também em ida e volta. Na finalíssima, porém, não vá vantagem. Dessa forma, se as equipes empatarem o campeão será decidido nos pênaltis.

Ao final da Taça Guanabara, os times que ficarem da quinta até a oitava colocação disputarão a Taça Rio, torneio simbólico. O emparelhamento será semelhante ao das semifinais e final do Campeonato Carioca. Na primeira fase, o último colocado será rebaixado.

Datas

O torneio começa nesta quarta-feira (17) e só terminará em abril. A Taça Guanabara será disputada até o dia 3 de março.

As semifinais do Estadual e da Taça Rio acontecerão em 10 e 17 de março (data-base). As finais, contudo, serão em 31 de março e 7 de abril.

Grandes motivados; pequenos esperançosos

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco chegam para o torneio como os grandes favoritos, afinal são os clubes de maior investimento. E pela primeira vez em muito tempo, a diferença entre os quatro não é tão grande. Alvinegro, Rubro-Negro e Tricolor, por exemplo, disputarão a Libertadores nesta temporada, o que mostra a força do futebol carioca. O Cruz-Maltino, apesar de ter brigado contra o rebaixamento no Brasileirão 2023, tem se reforçado e almeja chegar forte na briga.

Por outro lado, há também a turma que quer surpreender. O Volta Redonda, por exemplo, disputa a Série C e no ano passado chegou à semifinal. Audax, Nova Iguaçu e Portuguesa são clubes que jogarão a Série D. A Lusa, aliás, bateu na trave para garantir o acesso à terceira divisão. O Boavista, que se acostumou a ter medalhões, conta com um investimento de um grupo português e também sonha com uma boa campanha.

Onde assistir

O Campeonato Carioca 2024 vai ter transmissão dos canais Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e do Canal Goat (Youtube). Os jogos com mando de campo do Vasco, porém, serão transmitidas pelo SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube). O Cruz-Maltino decidiu não assinar com a empresa que vende os direitos de transmissão e fechou acordos por conta própria, baseando-se na Lei 14.205/21, conhecida como “Lei do Mandante”.

Primeira rodada

Quarta-feira

Portuguesa x Bangu – 16h50 – Luso-Brasileiro

Botafogo x Madureira – 19h – Nilton Santos

Flamengo x Audax – 21h30 – Arena da Amazônia

Quinta-feira

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa – 15h45 – Laranjão

Vasco x Boavista – 19h30 – São Januário

Volta Redonda x Fluminense – 21h30 – Raulino de Oliveira

