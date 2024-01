Rojas é regularizado e pode estrear pelo Vasco

Detalhes de contratos de Rojas com o Vasco já estão no boletim de registros da CBF e zagueiro já pode estrear - (crédito: Foto: Divulgação/CBF) Jogada10 Jogada10





Rojas é a primeira contratação do Vasco a ter a situação regularizada. O nome do defensor está nos boletins de registros da CBF e da Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj. Ou seja, o paraguaio já está apto a entrar em campo pelo Cruz-Maltino, seja no Carioca ou na Copa do Brasil.

O atleta chegou ao Cruz-Maltino por indicação do técnico Ramón Díaz, já que é um jogador de sua confiança. Afinal, os dois trabalharam juntos na seleção do Paraguai. Rojas também atuou no River Plate, onde o comandante sacramentou passagens expressivas como treinador e jogador.

Além disso, a contratação do zagueiro representa uma qualificação do setor defensivo do Gigante da Colina, que sofreu bastante, principalmente no primeiro turno da última temporada. No entanto, houve uma melhora no segundo semestre. Afinal, foi neste período que o Vasco fechou com Medel e Maicon.

Rojas permitirá variedade tática ao Vasco

Rojas também pode atuar improvisado como lateral-direito. Assim, a sua chegada provoca uma elevação no nível e competitividade não apenas para os zagueiros. Puma Rodriguez, que perdeu a vaga de titular na reta final da Série A, e Paulo Henrique são os concorrentes pelas beiradas. O segundo terminou 2023 em alta.

O paraguaio já foi titular na primeira atividade do grupo principal que realiza pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Ele atuou exatamente na lateral direita e anotou o primeiro gol da goleada sobre a seleção de Maldonado, região onde o elenco está hospedado, por 4 a 0.

A chegada de Rojas possibilitará a Ramón Díaz também aplicar uma variação tática na equipe. No caso, mudar o esquema para três zagueiros de um jogo para outro ou até mesmo durante as partidas. Com isso, os jogadores que encerram a temporada como titulares nas laterais seriam potencializados. Afinal, Paulo Henrique e Piton têm características mais ofensivas.

O zagueiro fechou por empréstimo com o Vasco por uma temporada junto ao River Plate. O vínculo possui uma obrigação de compra se algumas metas previstas forem alcançadas, porém, que não se tornaram públicas. O defensor era um sonho antigo do Cruz-Maltino desde que Ramón Díaz assumiu o comando, em julho do ano passado.

O Gigante da Colina tentou a sua contratação no início da segunda janela de 2023. A negociação estava avançada, porém, o desfecho foi negativo por uma exigência que o River Plate fez de última hora.