Candangão 2024: Guia da Rodada 2 do Campeonato do Distrito Federal

A segunda rodada da edição de 2024 do Candangão chegou. Com três jogos no sábado (20/1) e dois no domingo (21/1), a nova leva de partidas chegará com clássico candango, confronto de alto nível técnico e ainda um embate entre um recém promovido e o atual campeão. O carro-chefe do primeiro dia residirá no Abadião, com o confronto entre Ceilândia e Brasiliense. A partida está marcada para às 15h30.

As equipes, membros do Grupo 5 durante a Série D em 2023, se reencontrarão pela primeira vez desde a disputa do torneio nacional. Na ocasião, o líder da chave foi o Gato Preto. Com 28 pontos, acabou empatando com o rival na última vez em que o recebeu no Abadião. Já o Jacaré, finalizou na quarta posição. Buscará, além disso, manter a invencibilidade de 16 partidas diante do adversário.

A sequência de partidas, no entanto, será inaugurada um pouco mais cedo. Às 10h, o Samambaia receberá a equipe do Paranoá, no Rorizão. A partida será a primeira desta edição do torneio no estádio. Mais tarde, também às 15h30, a arena na região de Samambaia também será palco para a partida entre Planaltina e Real Brasília.

De volta à elite candanga após 26 anos, o Galo buscará se revigorar diante do atual campeão, o Real Brasília. Na estreia, foi derrotado, no Bezerrão, pelo Gama. Os Leões do Planalto, porém, também perderam. O algoz foi o Ceilândia.

No domingo, o destaque fica com Capital e Gama. No Estádio JK, as equipes de maior torcida do DF estarão frente a frente com possibilidades distintas para cada um dos lados. O Capital, após o empate no clássico contra o Paranoá, correrá atrás dos primeiros três pontos no torneio.

Já o Gama, venceu o Planaltina na estreia, na reabertura do Bezerrão. Caso vença e conte com uma combinação favorável de resultados, será líder. Pela manhã, às 10h, o Ceilandense enfrentará o Santa Maria. Enquanto o mandante foi goleado na estreia, o visitante venceu. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da segunda rodada do Candangão 2024.



Samambaia x Paranoá

O Cachorro Salsicha jogará pela primeira vez no torneio diante da própria torcida na busca pela primeira vitória. Na rodada inaugural, o algoz foi o Santa Maria. Com retrospecto equilibrado no Rorizão, ao menos na temporada passada, poderá, dessa vez, contar com a experiência do treinador Vilson Taddei para alçar voos maiores do que apenas a sétima colocação da última edição. A Cobra Sucuri, semifinalista em 2023, foca em surpreender novamente. Quarto colocado após o empate no clássico contra o Capital, na primeira rodada, poderá ter à disposição uma defesa cuja a última atuação foi sólida. Afinal, não sofreu gols diante do bem reforçado rival.

Horário: Sábado, às 10h

Local: Rorizão, Samambaia

Transmissão: TV Samambaia

Ceilândia x Brasiliense

O confronto entre Gato Preto e Jacaré é um dos mais aguardados do futebol local. Apesar de tudo, trata-se do encontro entre um dos mais tradicionais times da capital federal, diante de um dos mais vencedores da cidade. As decisões de Candangão vividas em dois anos seguidos, 2021 e 2022, também fortificaram a rivalidade. Bicampeão em cima do adversário, a equipe amarela possui a tabu a cumprir. Afinal, não perde há 16 jogos para o alvinegro. Em relação às estreias, ambos foram felizes. Em casa, o Brasiliense venceu o Ceilandese, por 5 x 1. O Ceilândia, visitante, venceu o Real Brasília, por 1 x 0. Enquanto o mandante da vez é o quarto colocado, o visitante é o líder.

Horário: Sábado, às 15h30

Local: Abadião, Ceilândia

Transmissão: Esportes Brasília e FFDF TV (Youtube)

Planaltina x Real Brasília

Recém-promovido, o Galo terá mais um difícil confronto pela frente. Com outro candidato ao título como adversário, poderá, ao menos, contar a presença da própria torcida no Rorizão. Apesar do difícil confronto, poderá ter a favor de si a boa performance mostrada no Bezerrão, contra o Gama. Mesmo com muito barulho da torcida verde, mostrou resiliência e momentos positivos até sofrer o primeiro gol. O Real Brasília, também derrotado na estreia, é outro em busca dos três pontos. Diante de um rival menos estruturado e tradicional do que o Ceilândia, os Leões do Planalto, mesmo longe do Defelê, deverão ter, ao menos no papel, mais tranquilidade. São os donos do favoritismo no confronto.

Horário: Sábado, às 15h30



Local: Rorizão, Samambaia

Transmissão: TV Planalto

Ceilandense x Santa Maria

Indo de encontro com a opinião emitida pelo 'Correio Sincerão', o confronto no Serejão colocará frente a frente candidatos à luta contra o rebaixamento. Apesar disso, viveram momentos diferentes durante as respectivas estreias. O Ceilandense acabou goleado pelo co-irmão, Brasiliense. Neste momento, é a pior defesa do campeonato. O Santa Maria, enquanto isso, estreou com vitória. Apesar de ter sofrido durante a ida ao Bezerrão, conseguiu driblar os percalços e vencer o Samambaia. O jogo, apesar disso, tem tudo para ser muito disputado. Afinal, ambos os protagonistas da partida reformularam os respectivos elencos quase inteiramente para a temporada.

Horário: Domingo, às 10h



Local: Serejão / Estádio Boca do Jacaré, Taguatinga

Transmissão: Esportes Brasília e TV Ceilandense (Youtube)

Capital x Gama

No Estádio JK, Coruja e Periquito se enfrentarão em meio a busca por protagonismo após passados recentes diferentes. Enquanto o Capital viveu a melhor campanha da própria história com a semifinal local em 2023, o Gama tenta voltar a primeira decisão desde 2020, de volta ao Bezerrão após quase três anos. O Coruja remontou o elenco com chegadas expressivas de calejados jogadores. O Gama, conta com um mix entre a experiência, e os jovens da base. Ambos apostaram em treinadores portadores de trajetórias de sucesso durante a Série D de 2023. Ao mesmo tempo que possui diferenças, o embate no Paranoá também chegará com algumas semelhanças.

Horário: Domingo, 15h30

Local: Estádio JK, Paranoá

Transmissão: Esportes Brasília e FFDF TV (Youtube)

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz