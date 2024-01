Capital supera o Gama por 1 x 0 e vence a primeira no Candangão 2024

A primeira partida do Capital, em casa, no Candangão 2024, deu sorte à equipe. Neste domingo (21/1), o tricolor do Paranoá recebeu o Gama, na estreia do Estádio JK na competição local, venceu pelo placar de 1 x 0.

O confronto estava marcado para ocorrer com a presença exclusiva da torcida mandante. Durante a semana, a organizada do Gama, Ira Jovem Gama, havia externado insatisfação com a situação e afirmou que compareceria à partida. E assim o fez. Descaracterizados, os torcedores compareceram ao Paranoá para apoiar o Periquito.

Mesmo debaixo de chuva, a torcida do Gama não se acanhou e compareceu ao JK para apoiar a equipe (foto: Gabriel Bptelho /CB / D.A Press)

Do lado de dentro do campo, porém, o domínio do Capital era autoral, sobretudo no primeiro tempo. Enquanto o clima mudava de um forte sol para intensa chuva, o Coruja somava 70% de posse da bola. O Gama até se mostrou capaz de somar chances, mas o dia era mesmo do tricolor. Com gol de Deivão, venceu a primeira no campeonato.

Após o empate no clássico contra o Paranoá, durante a primeira rodada, o Coruja somou os primeiros três pontos no torneio candango. Com o triunfo, soma quatro pontos e sobe na tabela. As duas equipes já voltam à ação pelo campeonato local no próximo final de semana. No sábado (27/1), o Gama volta ao Bezerrão. O confronto será contra o Samambaia, às 19h30. O Capital jogará novamente no próximo domingo (28/1). O adversário será o Real Brasília, no Defelê.

O jogo

Mais energético em campo, o Capital propunha o ritmo de jogo. Mesmo com forte sol, era capaz de permanecer disciplinado. Faziam 30°C no Paranoá. Mais disposto, era dominante com 70% de posse de bola e chega ao gol adversário com frequência. O Gama, enquanto isso, tinha dificuldades para atacar. Aos 23' da primeira etapa, a equipe mandante já somava cinco chutes a gol. O visitante, enquanto isso, nem uma única finalização.

Com Barone, de cabeça, e Wallace Pernambucano, após finalização de dentro da área, o Coruja quase abriu o placar. Apesar de somar grande volume de jogo, o time da casa não soube transformar a superioridade em gol durante a primeira etapa. O Gama, apesar de ter passado a maior parte dos primeiros 45 minutos correndo atrás da bola, mostrou certa melhora.

No segundo tempo, o clima mudou. Debaixo de forte chuva, o jogo era mais aberto em relação à primeira etapa. O Gama voltou melhor do intervalo. O Capital, porém, ainda somava as melhores chances. Aos 7', Wallace Pernambucano esteve à centímetros de abrir o placar.

Depois de minutos de muita disputa e chances dos dois lados, o momento de êxtase para o Coruja finalmente aconteceu. Aos 21 minutos da etapa complementar, Marconi encontrou Wallace na área. Após desvio do centroavante, Deivão, de voleio, venceu Renan para inaugurar o marcador.

O Periquito, entretanto, não mostrou ter sentido o gol sofrido. Principalmente através dos esforços da dupla Dieguinho e Wanderson, o Gama, mesmo sem sucesso, mantinha as tentativas de igualar a partida. A partir daí, o Gama passava a pressionar fortemente a defesa tricolor. Com tentativas seguidas no último terço do campo, esteve perto de empatar após cobrança de falta de Dieguinho. Porém, não houve tempo para mais nada. Debaixo de chuva intensa, o Capital se saiu vencedor.



Ficha técnica:



Capital 1 x 0 Gama

Local: Estádio JK

Gol: Deivão

Público: 2811 pessoas

Renda: R$ 19 mil

Árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa

Capital:

Luan; Éverton Silva, Lucas Oliveira, Éder Lima e Renan Luis; Felipe Guedes, Deizinho e Marconi; Wallace Pernambucano, Romarinho e Kadu Barona. Treinador: Paulinho Kobayashi

Gama:



Renan; Cleiton, Welligton, Pedro Romano e PH; Bruninho, Walmir e Kelvin; Wanderson, Dieguinho e Patrick; Técnico: Cícero Júnior



*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito

