Caso Daniel Alves: julgamento é marcado para fevereiro

O caso do jogador de futebol Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher dentro de uma boate em Barcelona, na Espanha, teve o julgamento marcado nesta segunda-feira (29/1). A audiência em Barcelona deve ocorrer entre os dias 5 e 7 de fevereiro. A expectativa é de que as sessões tenham três dias de duração.

Além do depoimento do ex-jogador, participaram outras 28 testemunhas que estavam na boate no dia do crime, em 30 de dezembro de 2022. A solicitação foi feita por ambas as partes: defesa e acusação.

O depoimento do ex-jogador da seleção está previsto para o dia 5 de fevereiro, junto a seis testemunhas. Os outros 22 restantes irão participar no dia 6. Por fim, em 7 de fevereiro, as trâmites periciais entregarão relatórios e conclusões do caso.

A data e o horário do depoimento da denunciante não serão divulgados. A acusação pediu a pena máxima ao jogador, que equivale a 12 anos de reclusão. Já o Ministério Público espanhol pede nove anos.

As sessões serão presididas por Isabel Delgado Pérez, que terá a companhia de mais dois magistrados: Luis Belestá Segura e Pablo Díez Noval.

Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023. O Ministério Público da Espanha pediu a prisão preventiva do atleta, sem direito a fiança, após prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual.