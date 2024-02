Corrida Kids leva mil competidores ao CIEF neste sábado

Muitas das mil crianças inscritas na Corrida Kids, marcada para começar às 8h, na pista do CIEF, com o apoio do Correio, terão a oportunidade de entrar em contato com um novo contexto. Um evento bastante conhecido pela população brasiliense e que deixou saudade retorna em grande estilo. A Corrida Kids, que começou há 32 anos, volta nesta sábado (3/2) para fazer a diversão da garotada.

































Miguel Jabour, assessor de relações institucionais do Correio, destaca a importância da iniciativa para o Distrito Federal. "É o retorno de uma das maiores festas do calendário de Brasília, apoiada pelo Correio Braziliense. Ela começou em 1992 com o nome de Marotinha, depois passou a se chamar Candanguinha e, agora, é a Corrida Kids. É a iniciação esportiva de muita criança, mas pode ser, também, uma grande diversão para unir a família em torno do lazer e do esporte, ensinando as crianças a conviverem em harmonia, sem discriminação, pois a corrida é o esporte mais democrático que existe", assinala.

As inscrições para participação puderam ser feitas gratuitamente.

Competição começou em 1992, com o nome Marotinha, e volta em 2024 (foto: Arquivo)

Paixão pelo esporte

Jorge Ferreira, de 9 anos, é apaixonado por futebol e pelo Cruzeiro. O garoto vive o esporte em diferentes contextos. Além de se aventurar pelos campos, é fã do Jiu-Jitsu. Foi, inclusive, campeão de um campeonato interno na Academia Gracie Barra.

A corrida chegou ao horizonte através da influência da mãe e do pai "do coração". André Felipe e Gabriela são adeptos antigos da prática esportiva. A mãe, servidora pública, é figurinha carimbada da musculação. André foi muito influenciado na escola. Hoje médico neuropediatra, escolheu esportes na areia e na água, em decorrência de uma lesão no joelho, há cinco anos.

"A prática esportiva na nossa família sempre foi um grande incentivo, mas vi na corrida muitos benefícios. Pode ajudar no desenvolvimento metabólico infantil, assim como na capacidade respiratória e cardíaca", explica o médico.

"A corrida é um esporte completo, pois estimula além da condição física. Ajuda a aperfeiçoar a coordenação e melhora a postura, por exemplo. E ainda apresenta um importante papel no comportamento e na formação da personalidade da criança, com melhora do humor, aumento da confiança e controle da ansiedade", complementa, em justificativa à introdução do filho na corrida.

Em decorrência de tantos benefícios, André explicita que, ao saber da Corrida Kids, enxergou a oportunidade perfeita para o filho "do coração" competir. Jorge viveu uma rotina própria de preparação para o evento, principalmente na semana anterior à prova.

"Eles podem aprender desde cedo a importância do lazer e do esporte, principalmente da corrida, por ser democrática. O Jorge está muito animado. Pediu até um tênis de presente para a mãe. O evento aqui em casa começou uma semana antes", orgulhou-se.

Jorge é filho de André Felipe e Gabriela, atletas de longa data (foto: Arquivo pessoal )

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima