Dono de uma das melhores defesas do país, Capital vence outra sem tomar gols

Não é fácil deduzir os segredos para a construção de uma campanha quase irretocável no futebol. Cada caminhada vitoriosa conta com as próprias características e, normalmente, os enredos não se repetem. No entanto, ter uma defesa praticamente intransponível costuma render bons frutos para quem luta por títulos. No Campeonato Candango, o Capital se utiliza desse recurso para abrir margem na liderança geral da primeira fase. Com a "cozinha" organizada, o Coruja passou mais uma rodada sem ser vazado ao bater o Samambaia, por 1 x 0, nesta quarta-feira (14/2) no Serejão, em Taguatinga.

O novo triunfo, o quinto consecutivo na edição de 2024 do Candangão, fez o Capital alcançar os 16 pontos. Vice-líderes com 12 somados em cinco partidas jogadas — uma a menos em relação ao Coruja —, Ceilândia e Gama não têm condições de ultrapassaram o tricolor na rodada atual. Embora impressione em âmbito local, o desempenho da equipe liderada pelo técnico Paulinho Kobayashi também chama a atenção quando comparado com outros estaduais do Brasil. Principalmente em termos defensivos. Vazado apenas uma vez na temporada, a equipe candanga está nas cabeças do quesito perante a grandes adversários.

Em todo o Brasil, somente um time não sofreu gols em torneios estaduais: o União Atlético Clube, líder do Campeonato Tocantinense. O Guerreiro do Norte, no entanto, entrou em campo três vezes na temporada. O Capital, a título de comparação, sofreu o único gol do ano na quinta apresentação, durante a goleada por 5 x 1 diante do Ceilândia. Nas demais competições caseiras, somente cinco times têm um desempenho tão bom quanto o da Coruja. Flamengo, Paysandu, Oeirense, Operário e Ceará ostentam defesas complicadas de serem rompidas pelos adversários e também buscaram uma bola nas próprias redes até aqui.

Em termos gerais, o rubro-negro pode receber o título de melhor desempenho a longo prazo. O Fla jogou sete vezes no Campeonato Carioca, um compromisso a mais em relação ao Capital no Candangão. Todos os outros vazados apenas uma vez se apresentaram por menos minutos na temporada 2024. O Paysandu tem cinco atuações no Parazão, mesma quantidade de participações do Oeirense no Piauiense e do Operário no Sul-Mato-Grossense. O Ceará entrou em campo quatro vezes pela competição cearense — a Copa do Nordeste, outra disputa em andamento com participação do Vozão, não é considerada no levantamento do Correio por ser interestadual.

Nas seis partidas do Candangão, o Capital jogou com uma linha defensiva titular formada por Luan Santos, Éverton Silva, Lucas Oliveira, Éder Lima e Renan Luís. Mattheus Silva, Luiz Domingues e Marcelo Augusto foram outros jogadores de defesa utilizados por Kobayashi na campanha. E o desempenho traz detalhes do trabalho anterior do técnico. No ano passado, ele foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, sofrendo apenas 12 gols em 24 partidas disputadas. Presente com o comandante na campanha, Eder Lima ressaltou a oportunidade de repetir o bom desempenho defensivo no Distrito Federal.

"O Paulinho trabalho muito o setor. No Ferroviário, a gente também teve uma defesa boa. Não tomávamos muitos gols. Aqui, é a mesma coisa e estamos com esse trabalho bem feito. É o que eu sempre falo: se a defesa está bem e o ataque faz um gol, conseguimos segurar. Sempre importante ter uma defesa boa que o ataque sempre faz um gol. É manter. O trabalho está sendo bem feito. Se Deus quiser, vamos conseguir esse título para o Capital", avaliou Eder, ao Correio.

Contra o Samambaia, o Capital abriu o placar ainda no primeiro tempo. Romarinho aproveitou cochilada da zaga do Cachorro Salsicha, entrou na área livre e recebeu passe açucarado de Wallace Pernambucano para apenas empurrar a bola para o gol. Ao longo dos 90 minutos da partida noturna no Estádio Serejão, o tricolor não esbanjou inspiração e foi exigido defensivamente. No entanto, com boas intervenções dos jogadores de marcação e defesas primordiais — e algumas delas plásticas — do goleiro Luan Santos, garantiu os três pontos em mais uma atuação sem sofrer gols no sólido voo do Coruja em busca da vaga nas semifinais do Candangão.

Jacaré volta a vencer

Após dois tropeços consecutivos, o Brasiliense reencontrou o rumo das vitórias no Campeonato Candango de 2024. Na noite desta quarta-feira (14/2), o Jacaré não convenceu, mas bateu o Real Brasília, por 1 x 0, no Estádio Abadião, em Ceilândia. A partida marcou a reedição da final do ano passado e a reestreia do técnico Vilson Tadei na equipe de Taguatinga. Mesmo com os três pontos, o time amarelo segue na quinta colocação, agora um ponto atrás do Paranoá, mas com um jogo a menos. O Leão do Planalto estacionou em sétimo.

Classificação

1. Capital - 16 pontos

2. Ceilândia - 12 pontos

3. Gama - 12 pontos

4. Paranoá - 11 pontos

5. Brasiliense - 10 pontos

6. Samambaia - 6 pontos

7. Real Brasília - 4 pontos

8. Ceilandense - 3 pontos

9. Santa Maria - 3 pontos

10. Planaltina - 1 pontos

Rodada

Quarta-feira (14/2)

Brasiliense 1 x 0 Real Brasília

Samambaia 0 x 1 Capital



Sábado (17/2)

15h30 Ceilândia x Paranoá



Domingo (18/2)

15h30 Santa Maria x Gama

16h Ceilandense x Planaltina