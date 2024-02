Ex-jogador Denílson critica entrevista de novo contratado do Flamengo: ‘Poderia ter evitado’

Em 2023, Viña disse que no Brasil só jogaria com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Ex-jogador do Palmeiras e São Paulo, Denílson, atualmente comentarista da TV Bandeirantes, criticou o lateral Matías Viña, novo atleta do Flamengo. Na época que o ala jogava no Verdão, o jogador disse que só jogaria no alviverde paulista no Brasil. O assunto foi um dos temas na coletiva de apresentação.

Inicialmente, Denílson alertou que atletas profissionais precisam entender algumas situações e evitar “fazer média” com torcedores.

“Poderia ter evitado, né? Vai naquela de fazer uma média com o torcedor e fala que no Brasil só joga no Palmeiras. O mundo girou e agora ele está em outro gigante do futebol brasileiro”, disse no programa “Jogo Aberto”.

Aliás, questionado sobre a situação, Viña explicou que na época “falou o que eles (torcedores) queriam ouvir”. A declaração foi dada em 2023, em entrevista ao portal “Nosso Palestra”.

