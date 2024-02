Gustavo Scarpa revela conversas com Felipão para mudar de posição no Atlético

Gustavo Scarpa não está satisfeito com o início no Atlético, mas conversou com Felipão - (crédito: Pedro Souza / Atletico) Jogada10 Jogada10

A contratação de Gustavo Scarpa pode ter sido a principal do futebol brasileiro nesta janela de transferências. No entanto, até agora, o jogador não rendeu o esperado com a camisa do Atlético-MG. São cinco jogos, quatro como titular, e nenhuma participação em gols.

Scarpa, no entanto, revelou que o início ruim é por causa do posicionamento em campo e fez um pedido especial para o técnico Luiz Felipe Scolari.

“Acredito que sim (jogar fora de posição pode explicar o início mais tímido). Mas já conversei com o Felipão sobre o posicionamento e atuei pelo lado direito nos últimos dois jogos”, disse Scarpa, em entrevista à Rádio Itatiaia.

O meia, aliás, ressaltou como prefere jogar e a maneira como vai render melhor. “A minha posição de origem vem sendo cada vez menos utilizada, que é o 10 bem centralizado. Eu prefiro jogar um pouco mais pelo lado direito do campo, não como um ponta direita, mas com uma certa liberdade do meio para o lado direito”, completou.

Afinal, da maneira como Scarpa vinha sendo escalado por Felipão, o jogador era prejudicado e ele explica o motivo.

“Isso muda um pouco minha característica de jogo. Do lado direito, consigo chutar mais para o gol. Do lado esquerdo, escolho mais o cruzamento. Sem demagogia, do lado ou posição que estiver, eu sou profissional e preciso me adaptar. Às vezes, é a posição que está sobrando e a gente tem que aproveitar”, concluiu.

Saiba Mais Esportes Daniel Alves é convocado para ir a tribunal de Barcelona, diz jornal

Daniel Alves é convocado para ir a tribunal de Barcelona, diz jornal Esportes Indiano de 8 anos se torna o mais jovem a vencer um grão-mestre do xadrez

Indiano de 8 anos se torna o mais jovem a vencer um grão-mestre do xadrez Esportes Denilson critica entrevista de novo contratado do Flamengo: "Poderia ter evitado"

Denilson critica entrevista de novo contratado do Flamengo: "Poderia ter evitado" Esportes Corinthians corre para ter a liberação de Cacá com clube japonês

Corinthians corre para ter a liberação de Cacá com clube japonês Esportes Palmeiras prepara concorrência por placas de publicidade no Allianz

Palmeiras prepara concorrência por placas de publicidade no Allianz Esportes Messi faz estádio do Inter Miami entrar na rota do turismo