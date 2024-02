Ronaldinho Gaúcho faz participação em reality na Turquia; veja vídeo

Conhecidos por aparecer em 'rolês aleatórios', o astro do futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho surpreendeu os fãs com uma participação especial na final do programa Survivor Turquia, um reality de sobrevivência com franquias por todo o mundo, inclusive no Brasil, com o No Limite.

Ronaldinho apareceu na final da versão All Stars do programa, que conta com ex-participantes, e foi ovacionado por todos.

O ex-jogador participou de uma dinâmica em que disputou uma partida de futevôlei e outra de futebol de areia, onde fez um gol de bicicleta.