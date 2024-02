Lula encontra chanceler russo e confirma viagem para cúpula do Brics na Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (22/2), com o chanceler russo Sergey Lavrov, no Palácio do Planalto, e confirmou que viajará à Rússia em outubro, para participar da cúpula do Brics, grupo econômico composto pelos dois países, além de Índia, China e África do Sul. Passaram a compor o bloco, em 2023, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã.



Em nota, o Planalto afirmou que Lavrov “reiterou o apoio ao pleito do Brasil para ocupar assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas”. O russo veio ao Brasil para participar da reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, grupo das maiores economias do mundo, que ocorreu esta semana no Rio de Janeiro.

“O presidente reafirmou a importância de uma nova governança global para lidar com temas como inteligência artificial e as mudanças climáticas, que não podem ser enfrentadas isoladamente. Registrou a importância das iniciativas que o Brasil tomou, junto com outros países detentores de florestas tropicais, para combater o desmatamento e buscar formas mais justas de remuneração pela preservação desses biomas. Observou, ainda, a necessidade de aprimorar os mecanismos de financiamento aos países em desenvolvimento”, diz o comunicado.

No encontro, o chanceler Lavrov abordou as posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. “O presidente Lula reiterou a posição de que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços em favor da paz”, finaliza a nota.