Kanemann contesta marcação de pênalti contra o Grêmio

“Dois metros fora”. Foi com essa hipérbole que o zagueiro Kanemann, do Grêmio, justificou sua indignação com a marcação do pênalti que decidiu a vitória colorada por 3 a 2 no Gre-Nal 441 deste domingo (25), no Beira-Rio. Logo após o jogo, ainda à beira do campo, o argentino admitiu que cometeu a falta em Alan Patrick, mas discordou que a infração tenha sido cometida dentro da área.

“A minha falta foi dois metros fora. Para um lado é, para outro não é. Essa é a raiva” desabafou o jogador histórico do Tricolor Gaúcho.

Kanemann diz que jogo foi quente

Ao comentar sobre o jogo, o zagueiro reconheceu que a rivalidade, como de costume, inegavelmente elevou a temperatura do clássico. Mas voltou a reclamar dos critérios do árbitro Anderson Daronco.

“O clássico jogo foi um quente. Entretanto, aconteceram duas ou três jogadas para nós que ele poderia ter dado pênalti. Além disso, foi falta no primeiro gol do inter. Mas são coisas do futebol. Vamos brigar até o final”, comentou.