Luiz Gustavo tem lesão e será substituído por James Rodríguez

Luiz Gustavo é o principal reforço do São Paulo para 2024 - (crédito: Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo informou, neste domingo (25), que o volante Luiz Gustavo está com uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. Dessa forma, ele será baixa por quatro a seis semanas. Assim, o meio-campista provavelmente não joga mais no Campeonato Paulista de 2024, uma vez que a partida de volta está marcada para o dia 7 de abril.

De qualquer forma, o São Paulo optou por cortar o volante Luiz Gustavo da lista de inscritos do Paulistão. Assim, o Tricolor resolveu colocar o colombiano James Rodríguez em seu lugar. O regulamento permite essa troca desde que haja um laudo médico indicando lesão, o que o Tricolor já tem.

“O Luiz Gustavo teve essa lesão e o prazo de recuperação passa o período da competição. Amanhã devemos tomar as providências para fazer a troca do atleta. Espero que seja reforço para o São Paulo, temos processos aqui dentro e ele será mais um para nos ajudar. Existe uma hierarquia, acima de tudo a instituição, o ambiente, e ele entendeu isso, nunca criou problema, sempre cumprir suas obrigações, tem astral bom. Esperamos que nos ajude em algum momento da competição dentro de campo”, comentou o técnico Thiago Carpini.

James Rodriguez, aliás, quase deixou o São Paulo, afinal, estava sem espaço. No entanto, ele pediu uma nova chance e contava com a inscrição no mata-mata. No entanto, sua estreia na competição deve ser antecipada. O colombiano, inclusive, sequer viajou para BH, onde o Tricolor sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil no mês passado.

“O contato foi ele quem teve comigo, posteriormente com o grupo e antes com a diretoria. Ele se desculpou por não ter ido a Belo Horizonte, foi nobre da parte dele, ele sabe que errou. Ele entendeu que temos um bom ambiente no São Paulo e que temos um ano promissor, talvez isso tenha despertado nele o desejo de permanecer. Ele se desculpou, é um cara de capacidade técnica indiscutível que perdeu um período de preparação, vamos avaliar em que estágio está, por mais que tenha feito uma semana de treinamentos muito boa”, acrescentou Carpini.