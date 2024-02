Brasileirão Feminino: CBF solta tabela; Real Brasília estreia contra o Santos

O cronograma de jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro está oficialmente definido. Com as datas organizadas, o Real Brasília estreia na elite nacional em 15 de março contra o Santos, na Vila Belmiro. O calendário foi divulgado na segunda-feira (26/2) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a saída da ex-treinadora Camilla Orlando para o Palmeiras, em dezembro, a equipe candanga passa por um momento de transição e ajustes antes da estreia no principal torneio nacional.

Dedê Ramos assumiu o time feminino este ano, estreando contra o Cruzeiro na primeira fase da Supercopa, na qual foi eliminado por 1 x 0. Atualmente como interino na equipe masculina no Campeonato Candango, na Copa Verde e na Copa do Brasil, o treinador terá como desafio dar continuidade ao trabalho progressivo que Camilla Orlando vinha fazendo. A ex-técnica chegou ao Real em março de 2023, após a saída de Adilson Galdino, salvando o time do rebaixamento. Em novembro, conquistou o pentacampeonato local.

O Real Brasília terá um reencontro com Camilla em 1º de maio, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP), pela oitava rodada do Brasileirão. Antes de se despedir, ela falou sobre os sentimentos em relação ao time de sua cidade natal. “Vislumbro sucesso. É um clube que está tendo espaço também no masculino, que é apaixonado por futebol e por Brasília. Torço para que continuem investindo e acreditando na modalidade. E que sonhem alto”, contou ao Correio.

As Leoas do Planalto somaram sete reforços para a temporada de 2024. Com a saída de Gaby Soares para o Cruzeiro, o Real Brasília busca uma substituta para o ataque. Dandara, Keké e a venezuelana Paoli Cabrera chegaram para compor o ataque aurianil. Para a cabeça de área, Tefinha e a colombiana Gabriela Huertas foram contratadas. Na defesa, terão a lateral esquerda colombiana Viviana Acosta e a zagueira Carla Cruz.

Novo começo

O Brasileirão Feminino é dividido em duas etapas. Primeiro, os 16 times disputam em pontos corridos ao longo de 15 rodadas. Então, os oito mais bem colocados avançam às quartas de final. A partir desta fase, as equipes disputarão mata-mata com dois jogos, em ida e volta. As partidas finais ocorrerão em 15 e 22 de setembro.

Houve um reajuste de 25% nas premiações para 2024, chegando a R$ 6 milhões desembolsados pela CBF. De início, todos os times receberão R$ 300 mil. Ao fim da primeira fase, os oito primeiros receberão mais R$ 100 mil. Os que avançarem às quartas de final terão mais R$ 100 mil na conta. Na final, o campeão levará para casa R$ 1,5 milhão e o vice R$ 750 mil. O time vencedor do torneio poderá totalizar R$ 2 milhões.



*Estagiária sob supervisão de Danilo Queiroz