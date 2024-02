Ceilândia vence Real Brasília nos pênaltis e avança na Copa Verde

O Ceilândia está classificado para a segunda fase da Copa Verde. Nesta quarta-feira (28/2), no estádio Bezerrão, o Gato Preto derrotou o Real Brasília, pelo placar de 4 x 3, nos pênaltis, posterior ao empate por 0 x 0, em 90 minutos. O duelo foi válido pela primeira rodada do campeonato nacional.

O torneio tem como protagonistas equipes das regiões centro-oeste e norte do país, além do estado do Espírito Santo. Marcou, ademais, a primeira participação de ambas as equipes no campeonato. A vaga garantida pelo Ceilândia, portanto, se materializa em presença inédita na segunda fase, as oitavas de final. O confronto será, inclusive, mais um clássico candango. Ainda sem data definida, o Ceilândia enfrentará o Brasiliense, no estádio Serejão.

A tensão pairava no ar antes mesmo do confronto tomar forma. Durante a semana, o local da partida sofreu uma alteração. Antes marcado para acontecer no Abadião, casa do Ceilândia, foi remarcado para a casa do Gama. A mudança gerou insatisfação do lado da equipe mandante. O presidente do Gato Preto, Ari de Almeida, chegou a afirmar que "o Ceilândia não vai jogar no Bezerrão. Dou até W.O", afirmou, ao Distrito do Esporte.

Dentro de campo, o clima também não se mostrava ameno. Com fortes disputas dos dois lados, especialmente no meio de campo, os respectivos ataques não se mostravam capazes de vencer as defesas adversárias. O volante da equipe mandante, Wisley, inclusive, sofreu grave lesão no joelho, durante o primeiro tempo.

Apesar disso, o Gato Preto esteve, em alguns momentos, a detalhes de abrir o placar. Com time misto, o alvinegro somou mais minutos no campo ofensivo, mas parava nos esforços feitos pelo goleiro Wendell. A equipe do Defelê, enquanto isso, rodava a área ceilandense, mas mostrava dificuldade para penetrá-la. A dificuldade, entretanto, aumentou ainda mais com a entrada de China, lateral titular da equipe.

Já com forte desgaste físico e poucas ações proferidas pelos dois lados, o confronto seria decidido nos pênaltis. A oportunidade foi abraçada por ambos os goleiros. Tanto Pereira, do Real Brasília, quanto Henrique, do Ceilândia. Logo na primeira cobrança, a estrela do goleiro Henrique, do Ceilândia, brilhou.

Em batida forte de Garcia, o goleiro alvinegro voou na bola para fazer a defesa. O Gato Preto, a partir daí, aproveitava a vantagem. Pereira, entretanto, se esforçava para estragar a festa. Do lado direito, defendeu o esforço de Railson. Na cobrança seguinte, porém, Henrique pegou mais um. Com nova vantagem do Ceilândia, restou apenas a Kennedy marcar a cobrança derradeira, e decretar a vaga à equipe de Adelson de Almeida.

Ficha técnica:

Ceilândia 0 (4) x (3) 0 Real Brasília, primeira fase da Copa Verde

Local: Bezerrão, Gama

Horário: 15h30

Arbitragem: Artur de Morais Fernandes (GO)

Cartões amarelos: Bosco e Elbinho (Ceilândia); André Martini, Obina e Marcos (Real Brasília)

Público: 113

Renda: R$ 980

Ceilândia

Henrique; Wisley (Pedro Bambu), Júlio César (Euller), Pedro Henrique (China), Everaldo; Bosco, Foguinho, Nolasco; Raylon, Edson Reis (Felipe Clemente), Elbinho (Kennedy)

Real Brasília

Pereira; André Martini, Felipe Mendes, Garcia, Gabriel Lima; Lucas Muzzi (Regino), Obina , Juan (James), Pedrinho (Guilherme); Uederson e Michel Douglas (Marcos)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Botafogo x Aurora, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo x Aurora, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h Esportes Fortaleza libera Galhardo para tratar saúde mental após ataque a ônibus

Fortaleza libera Galhardo para tratar saúde mental após ataque a ônibus Esportes Com hat-trick de Osimhen, Napoli atropela o Sassuolo por 6 a 1 pelo Italiano

Com hat-trick de Osimhen, Napoli atropela o Sassuolo por 6 a 1 pelo Italiano Esportes Mauro Cezar fica ‘pilhado’ com Asmar na Jovem Pan. Saiba o motivo

Mauro Cezar fica ‘pilhado’ com Asmar na Jovem Pan. Saiba o motivo Esportes Torcida do Botafogo fará festa no Niltão visando esquecer 2023

Torcida do Botafogo fará festa no Niltão visando esquecer 2023 Esportes Intérprete do mascote do Inter presta depoimento após acusação de importunação