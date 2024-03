A Seleção Brasileira conheceu a primeira lista de convocados da era Dorival Júnior. Nesta sexta-feira (1º/3), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o comandante da Amarelinha revelou os 23 escolhidos para os amistosos diante da Espanha, em Madri, no próximo dia 23 de março, sábado, e Inglaterra, em Londres, no 26, uma terça-feira.

O grande destaque ficou com o retorno de Lucas Paquetá à Canarinho. O ex-Flamengo havia ficado de fora das últimas duas convocações, proferidas por Fernando Diniz, em decorrência de um suposto envolvimento com apostas esportivas. O meio-campista do West Ham, da Inglaterra, após encerramento das investigações foi novamente relacionado. Ele havia sido vetado ainda em agosto de 2023. Vale mencionar que o envolvimento com atividades do gênero por parte de esportistas é uma atividade ilegal no Reino Unido.

Chamou também a atenção de algumas caras novas na lista final da vez. Os meio-campistas Andreas Pereira e João Gomes, destaques dos clubes ingleses Fulham e Wolverhampton, respectivamente, farão as primeiras apresentações com a camisa amarela.

O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, egresso do São Paulo, assim como a dupla do clube espanhol Girona Yan Couto e Savinho, também são outros que estrearão pela Seleção. Alguns nomes já calejados, como Rodrygo, Vini Jr., Ederson, Marquinhos e Casemiro, também foram lembrados.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

Rafael (São Paulo)

Zagueiros:

Beraldo (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Douglas Luiz (Aston Villa)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Girona)

Vini Jr. (Real Madrid)

Durante o evento, Dorival aproveitou para pedir o apoio do povo brasileiro à Seleção. De acordo com ele, aspectos como trabalho e dedicação não se farão ausentes durante o trabalho dele. "Espero que consigamos passar tudo aquilo que desejamos, e que o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. Quando tudo isso acontecer, pode ter certeza, que a Seleção Brasileira, fortalecida internamente, os jogadores, com consciência daquilo que representam ao seu povo, essa simbiose vai fazer com que voltemos a ser uma Seleção respeitada e muito forte", disse ele.

"A representatividade que nós temos aí fora, o respeito, nos impressiona. A forma com que nos tratam aí fora, às vezes ficamos pensando, 'por qual motivo não nos tratam assim aqui dentro?' Esse respeito, essa admiração tem que acontecer primeiro internamente, entre todos nós, para que depois, possamos representar para todos aquilo que nós sempre fomos: uma equipe que se mostrou como a número um do futebol mundial. Não tenho dúvidas que vamos alcançar resultados. Confiem e acreditam no trabalho. Trabalho não faltará", complementou.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

