Candangão: saiba o que está em jogo na última rodada

Emoção intensa nos dois extremos da tabela. Essa é a promessa do domingo de futebol do Campeonato Candango de 2024. Neste sábado (10/3), o torneio local entra em cena com cinco partidas na última das nove rodadas do primeiro turno. As definições são várias e importantes. Enquanto na parte superior da classificação três clubes lutam por duas vagas nas semifinais, na zona inferior quatro equipes ainda atuam sob a sombra do rebaixamento. Ninguém está, de fato, de férias na despedida. Com ligação direta, os confrontos serão realizados simultaneamente, às 15h30.

As definições de sequência estão em jogo em todo o G4. A mais importante diz respeito à definição de quem seguirá vivo na luta do título. Ceilândia, Brasiliense e Paranoá duelam de olho nas duas vagas restantes. O Gato Preto e o Jacaré jogam nas melhores condições: precisam apenas vencer os confrontos contra Ceilandense (mulheres não pagam ingresso) e Samambaia para carimbarem o passaporte. Para a Cobra Sucuri, não basta bater o Planaltina. Um dos dois rivais precisa tropeçar para gerar possibilidade de ascensão da equipe na tabela.

Nem mesmo os classificados Capital e Gama podem entrar em campo relaxados pela presença garantida na etapa semifinal. As equipes ainda precisam de pontos contra o Santa Maria (mulheres não pagam ingresso) e o Real Brasília, respectivamente, para garantirem lugar nas posições mais altas da tabela. Explica-se: os dois primeiros colocados levam vantagens ao mata-mata. Além de ganharem o direito de atuarem como mandantes na partida de volta, as equipes com melhor campanha jogam pela igualdade na soma do placar agregado das duas partidas.

O cruzamento nas semifinais será olímpico: 1º x 4º e 2º x 3º. Antes de a bola rolar, por exemplo, as semifinais seriam disputadas por Capital x Brasiliense e Gama x Ceilândia. No entanto, todo o cenário ainda pode se inverter. Líder, o Coruja ainda convive com condições matemáticas de terminar no quarto lugar, embora defenda um saldo de oito gols em relação ao Brasiliense. Além de sonhar com a ponta, o alviverde fica alerta para uma possível aproximação do Gato Preto na zona de vantagens do Candangão 2024.

PEC do milagre

Na luta contra o rebaixamento, o Planaltina está em uma posição inglória. Embora tenha goleado o Santa Maria na última rodada, por 4 x 0, e rebaixado o rival antecipadamente, o PEC precisa de uma combinação improvável para se manter na elite do Distrito Federal. Atualmente, o Galo tem uma diferença de três pontos para Ceilandense, Samambaia e Real Brasília. No entanto, a distinção de saldo de gols entre as equipes se apresenta como principal desvantagem para a equipe, promovida da Série B em 2023.

Hoje, o rival mais factível de ser alcançado é o Ceilandense, com diferença de três de saldo. Ou seja, se o Planaltina ganhar do Paranoá por 2 x 0 e o Dragão perder para o Ceilândia pelo mesmo placar, o PEC veria o milagre acontecer. Os seis gols de frente do Real Brasília e os oito construídos pelo Samambaia para a primeira equipe da zona de rebaixamento deixam esses clubes mais tranquilos antes de a bola rola. No entanto, nenhum deles entra em campo com possibilidade de relaxar demais e acabarem sendo goleados por rivais com pretensões maiores.

Quando o apito final das cinco partidas simultâneas soar, tudo estará definido e o torneio local seguirá para a aguardada etapa de mata-mata, nas quais não serão definidos somente os finalistas do Candangão, mas as equipes locais com calendário nacional extenso para a temporada 2025. Quem ficar pelo caminho, terá a meta será rever os erros para planejar um ano seguinte mais efetivo. Para o rebaixado, somente restará secar as lágrimas da decepção e organizar a casa em busca de um retorno imediato em 2026.