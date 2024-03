F2: Enzo Fittipaldi vence corrida 2 em Jeddah e dedica a tio-avô WIlsinho

O Brasil marcou presença no pódio da Arábia Saudita neste sábado com a vitória de Enzo Fittipaldi na segunda corrida da F2, em Jeddah. O atleta brasileiro assumiu a liderança na metade da prova, mas perdeu rendimento ao longo de algumas voltas após um pit stop. No entanto, com uma ultrapassagem dupla, sobre Correa e Cordeel, voltou ao topo e venceu a competição.

Ao lado dele estiveram Kush Maini e Dennis Hauger. Na entrevista pós-corrida, Fittipaldi disse que estava muito feliz e conteve as lágrimas ao dedicar a vitória ao tio-avô Wilson Fittipaldi, que morreu aos 80 anos em fevereiro.



O sobrinho-neto está competindo, inclusive, com um capacete em que foi inserida a frase, acima do visor: “Thank you, Tio Wilsinho” (obrigada, Tio Wilsinho).