'Nunca vi antes um jogador tão perseguido como Vini Júnior', diz Ancelotti

No fim de semana passado, o brasileiro ouviu muitas vaias no empate em 2 a 2 com o Valencia, no Mestalla, local onde sofreu diversas ofensas racistas na última vez que lá esteve

Aos 64 anos, Carlo Ancelotti coleciona troféus por onde passou. É um dos técnicos mais vitoriosos da história. Ele já comandou inúmeros craques nas diversas conquistas. Mas, segundo ele, nenhum jogador foi tão perseguido em toda sua carreira como é Vini Jr. O treinador fez questão de defender o atacante brasileiro.

Vini fez o único gol do Real Madrid no empate de 1 a 1 com o RB Leipzig, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões no meio de semana. O craque ainda teve a sorte de escapar com apenas um cartão amarelo por empurrar o capitão adversário Willi Orbán. No fim de semana passado, o brasileiro também ouviu muitas vaias no empate em 2 a 2 com o Valencia, no Mestalla, local onde sofreu diversas ofensas racistas na última vez que lá esteve. Vini marcou os dois gols do Real.

"Eu olhei para trás um pouco, para a história, para as estatísticas, e nunca vi antes um jogador tão perseguido como Vinicius", disse Ancelotti neste sábado. "Ele é agredido, ele é vaiado, ele é insultado. E o que ele faz? Marca gols e distribui assistências. E então eu sou obrigado a falar sobre suas atitudes? Claro que não!"

O treinador, inclusive, fez questão de pedir para que as pessoas revejam suas posturas diante do brasileiro. "Todo mundo deveria mudar a atitude com relação a Vinicius. Na minha história pessoal, um jogador com grande talento nunca sofreu as coisas as quais Vinicius sofreu. Contra o Rayo Vallecano, ele sofreu um golpe de caratê na cabeça, e sequer foi cartão amarelo. Agora está todo mundo querendo que ele leve um vermelho pelo que aconteceu com o Leipzig."

Vini Jr tem nove gols em 18 partidas realizadas no Campeonato Espanhol até agora. Na Liga dos Campeões, são três em cinco jogos. No elenco do Real Madrid, ele só fica atrás de Jude Bellingham, que irá perder o jogo deste domingo com o Celta de Vigo por estar suspenso.