Veja os mitos e as verdades sobre as características dos signos

Mito: são compulsivamente organizados e têm mania de limpeza.

Verdade: essa característica se relaciona com a capacidade dos virginianos de observar os mínimos detalhes, o que indica maior probabilidade de darem valor à manutenção de um ambiente ordenado (mas não necessariamente no sentido de limpeza).

Porém, esse preconceito com os virginianos revela, na verdade, uma ideia simplista e machista. Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma mulher e, ao longo do tempo, foi associado a ele o ideal de que a mulher tem o papel de cumprir os afazeres domésticos.

Mito: indecisos e falsos.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Libra no Mapa Natal buscam harmonia e equilíbrio em todos os ambientes em que estão e em todas as relações que estabelecem. Por isso, buscam evitar conflitos e acabam cedendo suas próprias vontades e opiniões para agradar outras pessoas (o que acaba sendo compreendido como falsidade).

Além disso, a justiça e a assertividade são muito importantes para esses nativos e, por isso, analisam todas as partes antes de decisões, mas, como sempre há a possibilidade de fazer a escolha incorreta, acabam tendo dificuldades para decidir.

Mito: não sabem perdoar e são vingativos.

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Escorpião no Mapa Natal são dotadas de extrema intensidade emocional, apesar de raramente deixarem isso transparecer. A verdade é que os nativos desse signo têm medo de rejeição e, quando finalmente conseguem expor a sua intimidade, sentem-se profundamente magoados com quem não valoriza o seu esforço. Por isso, podem reagir de forma infantil (procurando conforto em comportamentos vingativos), mas não desejam verdadeiramente o mal para a pessoa.

Mito: são os insatisfeitos do zodíaco.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Sagitário no Mapa Natal sentem a necessidade de evolução constante em sua vida, porque procuram o significado e o propósito da sua existência. Isso não quer dizer que sejam insatisfeitas, mas, sim, que acreditam em sempre ter espaço para melhorar e ultrapassar os limites pessoais. Porém, não são todos que sabem lidar com esse tipo de "incentivo".

As pessoas de Capricórnio são focadas em atingir as suas ambições profissionais (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock)

Capricórnio

Mito: workaholic e inimigo da diversão.

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Capricórnio são focadas em atingir as suas ambições profissionais. Por isso, se tornam indivíduos disciplinados, organizados e que, de fato, colocam as obrigações em primeiro lugar.

Para muitos, isso pode fazer com que alguns anos da sua vida sejam voltados ao trabalho, mas isso acontece apenas para que, posteriormente, o nativo de Capricórnio tenha estabilidade financeira e aproveite a vida da forma mais agradável.

Aquário

Mito: os desapegados.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Aquário no Mapa Natal têm um jeito muito próprio de se relacionar com o mundo. Ao mesmo tempo em que esses nativos têm uma vida agitada e repleta de amigos, eles valorizam a independência de forma invejável, conseguindo distinguir claramente as pessoas que valem o seu tempo e esforço e as que não são merecedoras. Porém, quando estes encontram alguém que vale a pena, descobrem que não são tão desapegados quanto imaginavam.

Peixes

Mito: vivem no "mundo da Lua".

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Peixes no Mapa Natal são extremamente sensíveis e intuitivas, o que faz com que absorvam com facilidade as emoções de quem está ao seu redor. Por isso, tendem a encontrar refúgio em seus próprios pensamentos, como se criassem um universo particular. Muitas vezes, isso é compreendido como algum tipo de problema, mas se trata da forma com que esses nativos conseguem lidar com dores e injustiças do mundo sem deixar que elas os consumam.

Por Astrocentro