Interino do Botafogo, Fábio Matias treinou time B do Bragantino

O Red Bull Bragantino recebe o Botafogo em uma partida que vale a sequência de uma das equipes na Libertadores. Quem ganhar garante a passagem para a fase de grupos. Além do ar de decisão, o confronto desta quarta-feira (13/3), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, marca o retorno do interino alvinegro Fábio Matias a Bragança Paulista, onde trabalhou como técnico do sub-23 do Massa Bruta por dois anos antes de partir para o Rio de Janeiro. Matias é pé-quente. Ensaiou o Glorioso para vitórias em todos os cinco jogos à frente da equipe, inclusive com 2 x 1 na ida. O resultado permite aos cariocas jogarem pelo empate fora de casa.

Aos 44 anos, Matias tem a primeira chance de comandar um time principal. As maiores experiências no currículo são com categorias de base de gigantes do país, como Flamengo, Internacional e Grêmio, além do emergente Bragantino. No Colorado, inclusive, foi campeão da Copinha de 2020. No período como dono da prancheta do time B do Massa Bruta, Matias enfrentou o atual mentor do Braga, Pedro Caixinha, em jogos-treino contra a equipe principal.

A relação com o português, no entanto, fica de lado na partida de volta da 3ª fase da Pré-Libertadores. Se os cariocas estão a um empate de retornar à fase de grupos da competição após sete anos, do outro, os paulistas trabalham com a possibilidade de quebrar um tabu na expectativa de avançar. A última vez que o time de Bragança venceu o alvinegro foi no Brasileirão de 2020. De lá para cá, amargou quatro derrotas e obteve um empate. Uma vitória simples, por apenas um gol de diferença, leva a partida para o drama dos pênaltis, mas por dois ou mais garante o avanço. Se a sequência negativa persistir, o Bragantino vai disputar a Sul-Americana.

"Creio que será um jogo bastante difícil. A equipe do Botafogo é muito qualificada. Mas treinamos bastante e estamos focados. Estamos atrás do placar, mas sabemos que temos totais condições de reverter isso e sair com a classificação", disse o meio-campista Eric Ramires, ao site oficial do Bragantino.

Para chegar na terceira fase, os brasileiros tiveram desempenhos diferentes. O Botafogo atropelou o Aurora, da Bolívia, com 7 x 1 no agregado. O Massa Bruta passou nos pênaltis pelo Águilas Doradas, da Colômbia. O cenário é diferente nos estaduais, com o Glorioso eliminado das finais do Carioca e o time da Red Bull presente nas quartas de final do Paulistão.

Mas com um lugar na Libertadores em jogo, a pressão é diferente. De quebra, a classificação ainda vale uma bolada. Em 2023, a Conmebol pagou R$ 1,57 milhão por vitória na fase de grupos. Neste ano, há chance de reajuste.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino x Botafogo

Pré-Libertadores, 3ª fase (volta)

Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Quando: Quarta-feira (13/3), às 21h30

Transmissão: ESPN; Star+ e Globoplay (streamings); e ge.globo (site)

Arbitragem: Wilmar Roldán (COL)

Prováveis escalações

RB Bragantino - Cleiton; Nathan, Lucas, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Botafogo - Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza, Marçal; Gregore (Tchê Tchê), Danilo Barbosa; Júnior Santos, Eduardo, Savarino; Tiquinho. Técnico: Fábio Matias

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini