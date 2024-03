Remo: Brasil tem quatro barcos garantidos em finais do Pré-Olímpico

O segundo dia de Pré-Olímpico de Remo na Lagoa de Freitas, no Rio de Janeiro, foi do jeito que o Brasil gosta. Nesta sexta-feira (15/3), Lucas Verthein, no single skiff, e a dupla Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen venceram séries e asseguraram vaga nas finais deste sábado (16/3), a partir das 8h30.

Os três brasileiros se juntam a Beatriz Tavares (single) e à dupla Isabelle Falck e Manu Abreu (double skiff peso leve) como finalistas do país na competição. Segundo o regulamento da World Rowing, cada país pode classificar até duas embarcações para os Jogos Olímpicos via Pré-olímpico Continental. Os cinco melhores no single skiff e as duas melhores duplas no double skiff peso leve garantem vaga em Paris 2024.

Caso três ou quatro barcos brasileiros obtiverem classificação olímpica, os critérios de desempate serão acionados. O primeiro deles é a colocação final obtida por cada barco na respectiva prova. Em caso de igualdade na primeira posição, o próximo tira-teima é a menor diferença de tempo em relação ao recorde mundial da prova. Se os brasileiros terminarem em segundo lugar nas disputas, o terceiro juízo é a menor diferença de tempo em relação ao vencedor da categoria.



Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen foram os primeiros a entrar na água. A dupla do double skiff peso leve conquistou vaga via repescagem. Fecharam a participação na casa dos 6min27s37, dois segundos à frente dos venezuelanos Andrés Mora e Luís Mota. "Essa prova foi especial, porque ontem (quinta-feira) ficamos fora da classificação direta. Conseguimos fazer o que treinamos nos últimos meses, estamos contentes e vamos buscar essa vaga", assegurou Becker.

O discurso foi endossado pelo parceiro. "Estamos 200% confiantes para conquistar a vaga para Paris-2024 e coroar o trabalho que está sendo feito até aqui. É a última chance que temos para competir na categoria que tanto gostamos. Há uma pressão por sermos os últimos atletas do Brasil a tentarmos a classificação para a categoria, mas é uma pressão boa", compartilhou Piedro.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, o carioca Lucas Verthein está otimista pela vaga na segunda olimpíada da carreira. Nesta sexta, venceu a semifinal com marca de 06min48s96, à frente do uruguaio Bruno Berriolo (06min50s40). "Tenho me preparado bem. Agradeço todo o suporte para estar 100% focado no remo e poder entregar o melhor resultado. É um esforço em conjunto. Meu barco é individual, mas está o Brasil inteiro remando comigo. É um sentimento de gratidão e foco, pois ainda não acabou. Ainda tenho uma missão duríssima", salientou o atleta do Botafogo.



Lucas Verthein mira a participação na segunda olimpíada da carreira (foto: Satiro Sodré/CBR)

Programe-se

Pré-Olímpico de Remo 2024

Horário: a partir das 8h30

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas – acesso Lagoon (Avenida Borges de Medeiros, 1424 – Rio de Janeiro)

Transmissão: NSports, no Canal Olímpico do Brasil (YouTube) e no PanAm Sports Channel.