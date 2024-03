Real Brasília enfrenta Santos o na abertura do Brasileirão Feminino

O Real Brasília abre a 12ª edição da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Santos nesta sexta-feira (15/3), na Vila Belmiro, às 19h. As Leoas devem se inspirar na campanha de 2022, na qual chegaram às quartas de final, e superar o desempenho sufocante do ano passado. Na temporada de 2023, o time da capital se salvou do rebaixamento após uma rápida recuperação com a chegada da técnica Camilla Orlando. As Sereias da Vila, campeãs nacionais em 2017, conseguiram avançar até as semifinais no ano passado, quando caíram para o Corinthians.

O recomeço da equipe local na principal competição nacional é sentida com saídas de jogadoras de peso. Entre os nomes, está a defensora Rafa Soares, titular durante as quatro temporadas que atuou na equipe. A atacante Gaby Soares foi embora após o término do Brasileirão 2023, encerrando os três anos vestindo a camisa azul e branca. Por fim, a transferência da treinadora Camilla Orlando ao Palmeiras pode ser a mais significante, afinal, foi ela quem reviveu o time, ao chegar no meio da temporada, e o tirou da 13ª colocação para a 11ª, garantindo a permanência na elite.

Já sob comando do novo técnico, Dedé Ramos, as Leoas do Planalto estrearam em 2024 na Supercopa do Brasil, mas foram eliminadas no primeiro jogo pelo Cruzeiro, por 1 x 0. O treinador terá à disposição as seis jogadoras que integraram a equipe este ano. São elas as zagueiras Nayara e Carla Cruz, a lateral esquerda Viviane Acosta, as meia campistas Luciene Baião, Gabriela Huertas e Tefinha,; e no ataque Maiara Fraga, Dandara Moraes, Paoli Cabrera e Keké. Esta última é o destaque das contratações. Com 27 anos, Keké é conhecida no DF, pois atuou no Cresspom e no Minas Brasília. Em 2022, pelas Tigresas, foi autora de seis gols e duas assistências, em 15 jogos.

Ficha técnica

Santos x Real Brasília

Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: Sexta-feira, 15 de março, às 19h

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Arbitragem: Andressa Hartmann (RS), com a assistência de Juliana Vicentin Esteves (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP). Quarta árbitra: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP).

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Al-Hilal x Damac: onde assistir e escalações

Al-Hilal x Damac: onde assistir e escalações Esportes Remo: Brasil tem quatro barcos garantidos em finais do Pré-Olímpico

Remo: Brasil tem quatro barcos garantidos em finais do Pré-Olímpico Esportes Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Bicho do Botafogo por classificação na Libertadores é o maior da Era Textor

Bicho do Botafogo por classificação na Libertadores é o maior da Era Textor Esportes Internacional anuncia novo uniforme para a atual temporada

Internacional anuncia novo uniforme para a atual temporada Esportes Manchester City x Newcastle: escalações e onde assistir