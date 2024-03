Courtois deixa treino do Real Madrid às lágrimas após nova lesão

Thibaut Courtois durante treinamento do Real Madrid - Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Um dos melhores goleiros do mundo, Thibaut Courtois teve mais uma notícia ruim em sua carreira. O jogador do Real Madrid, que ainda não jogou nesta temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, estava prestes a voltar aos gramados quando, no treino desta terça-feira (19), lesionou o outro joelho com gravidade. Isto porque, de acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o belga sofreu uma ruptura de menisco interno no joelho direito e deve ficar afastado por pelo menos seis meses.

Dessa maneira, Courtois deixou o trinamento às lágrimas e teve de passar por exames que constataram a grave lesão.

“Após os exames realizados hoje ao nosso jogador, Thibaut Courtois, foi-lhe diagnosticada uma ruptura do menisco interno do joelho direito. A lesão ocorreu durante o treino de hoje. Evolução pendente”, disse o Real Madrid em comunicado oficial.

Além disso, o técnico Carlo Ancelotti havia afirmado que, após esta pausa para Data Fifa, contava que Courtois voltasse a estar à disposição para a sequência decisiva da temporada e, principalmente, para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da Champions.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2024

O belga não atua desde 10 de agosto de 2023 e voltou aos treinos no Real Madrid há pouco mais de uma semana. No entanto, esta nova fatalidade vai deixar o goleiro novamente afastado dos gramados.

