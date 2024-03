Equipe do Globo Rural debocha de Alane ao associar sister a roubo de vacas

O perfil oficial do programa "Globo Rural", no twitter, fez uma postagem polêmica, na tarde desta terça-feira (19). Em tom sarcástico, a página publicou uma reportagem sobre uma fazendeira que teve vacas roubadas e insinuou se alguém já conferiu na mala da Alane, participante do “BBB 24”.

Na publicação, a página compartilhou a reportagem sobre o roubo das vacas e escreveu: "alguém já procurou na mala da Alane?". A ironia foi feita em referência a um episódio que aconteceu durante uma festa no reality, no dia 09/03. Na ocasição, a sister “roubou” um copo do evento e colocou dentro de sua mala. Por conta disso, Alane levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas.

No dia do ocorrido, após ser chamada atenção pelo programa, a paraense indagou:"Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas". Em seguida, Raquele rebateu: "Estava no chão".

No momento em que foi avisada da punição, toda casa ouviu junto a voz que explicou a regra. "Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem".

Logo em seguida, a bailarina se desculpou e Davi Brito questionou se foi ela quem pegou o copo."Foi você?", perguntou Davi. Então, Alane respondeu:"Fui eu". E acrescentou para explicar o motivo: "Queria guardar de recordação".

alguém já procurou na mala da Alane? #bbb24 https://t.co/g287x9CDgI — Globo Rural (@Globo_Rural) March 19, 2024