Esporte Clube Bahia lança campanha contra a cultura do estupro; vídeo

O Esporte Clube Bahia lançou, nas redes sociais, uma campanha contra a “cultura do estupro”. Na semana em que a Justiça da Espanha concedeu a possibilidade de o ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio por estupro, ser solto sob fiança de aproximadamente R$ 5,4 milhões, para aguardar em liberdade o trânsito em julgado, o primeiro time em que o lateral-direito atuou publicou um vídeo contra a violência sexual e convocou “o mundo do futebol a ingressar nesse debate”.

“Esporte Clube Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro”, escreveu o clube na legenda do vídeo, que foi publicado na sexta-feira (22/3). “A culpa é sua, o corpo, não”, completou.

No vídeo, uma mulher está dentro de uma banheira suja, em um ambiente escuro, com aparência assustada, enquanto diversas falas e pensamentos machistas são proferidos. A cada frase dita, mais água é despejada no recipiente, até que o nível sobe e a atriz luta para não sufocar. “Se não for para lavar, passar e cozinhar, para mim, não serve”; “A novinha pode ter a idade que for, dando mole para mim…”; “Mulher minha não se arruma para sair sozinha”, são algumas das afirmações feitas por vozes masculinas.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a iniciativa do clube. “Parabéns pela campanha, meu rival, que essa seja uma campanha de todos e que possamos lutar contra todas as injustiças do mundo”, escreveu um torcedor do Esporte Clube Vitória, rival do Bahia. “Chega a dar um nó na garganta... Que a iniciativa seja seguida por muitos!”, comentou outra usuária do instagram.

O vídeo publicado pelo Bahia faz parte da campanha Mulheres de Aço, lançada pelo clube em 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. “Bandeiras representam lutas. E essa é a nossa. Uma das nossas! A partir de agora as bandeirinhas de escanteio dos jogos do Bahia homenagearão as causas que defendemos em cada mês. Março, mais do que nunca, é das mulheres”, afirmou o time.

Caso Daniel Alves

O Bahia foi o clube em que Daniel Alves começou sua carreira no futebol, em 2001, e pelo qual ganhou seu primeiro troféu, ao vencer a Copa do Nordeste em 2002. Na quarta-feira (20/3), a Justiça espanhola concedeu ao jogador a possibilidade de aguardar o desenrolar do caso em que é acusado de estupro em liberdade, desde que pagasse uma fiança de 1 milhão de euros.

Daniel não conseguiu o dinheiro a tempo e deve permanecer preso até, pelo menos, segunda-feira (25/3). O ex-jogador é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

Além dele, nesta semana, outro caso de estupro envolvendo jogadores de futebol voltou aos holofotes. Também na quarta-feira (20/3), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que Robinho, condenado por estupro coletivo em 2022, contra uma mulher albanesa, cumpra a pena de nove anos em solo brasileiro.

Os casos ganharam repercussão nas redes sociais e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na sexta-feira (22/3), uma nota de repúdio contra os “crimes brutais” de Daniel e Robinho. “Os dois casos, que envolvem jogadores que foram estrelas da Seleção Brasileira de Futebol, um dos maiores ícones culturais do nosso país, não podem se encerrar com a condenação dos dois culpados. É fundamental que a corajosa atitude das vítimas inspirem cada vez mais mulheres a não se calarem diante de barbaridades de tal ordem”, destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que assina o texto.

Veja o vídeo divulgado pelo Bahia:

