O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira (29/3) e finalizou os preparativos da final do Campeonato Carioca. Tite pretende ir com força máxima na decisão. No entanto, existem três desfalques confirmados neste fim de semana. Afinal, Wesley, Gerson e Gabigol não estão aptos para jogar.

Desfalques no Flamengo

Wesley sofreu uma lesão no adutor da coxa direita. O lateral-direito, dessa forma, iniciou um tratamento intenso no Ninho do Urubu. A tendência é que o jogador retorne aos gramados em duas semanas. O atleta é revelado pelas categorias de base do clube e tem atuado como reserva de Varela nesta temporada.

Gerson não entra em campo desde dia 15 de fevereiro. O volante realizou uma cirurgia no começo de março para tratar de uma hidronefrose renal. O camisa 8 voltou aos treinos nesta semana. No entanto, ainda não tem condições de entrar em campo. O retorno do jogador está previsto para acontecer no fim de abril.

Gabigol recebeu uma punição de dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. O atacante, dessa forma, está fora das finais do Campeonato Carioca. O Flamengo pretende entrar com uma defesa e ainda na confia na absolvição da suspensão.

Retorno de Pulgar

Apesar dos desfalques, Tite conta com um retorno importante neste fim de semana. Afinal, Pulgar tem treinado normalmente e deve atuar como titular diante do Nova Iguaçu. O volante vinha se recuperando de uma lesão no quadríceps e se tornou desfalque do Chile nesta Data-Fifa.

Aliás, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30/3), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O duelo de volta acontece no dia 7 de abril, no mesmo horário, também no Maracanã.