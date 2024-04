Brasília recebe Etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Na manhã desta terça-feira (2/4), a Secretaria de Esporte e Lazer deu detalhes sobre a Etapa Elite de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e a etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k. Renato Junqueira, secretário da pasta, explicou que os eventos começam a partir do próximo dia 24 e devem ocorrer nos estacionamentos 12 e 13, do Parque da Cidade. "As estruturas para as competições já serão montadas nos próximos dias", disse Junqueira, no Palácio do Buriti.

O secretário acrescentou que o objetivo do evento, que será gratuito, é trazer estudantes e adolescentes das escolas de vôlei e dos centros olímpicos, das regiões administrativas do Distrito Federal, para acompanhar as competições dos atletas de elite — competidores de nível profissional. A vice-governadora Celina Leão (PP), anteriormente secretaria da pasta, ressaltou que competições desse porte movimentam a rede hoteleira, gastronômica e turística da cidade, sendo fundamentais para a economia local.

Foram destinados R$ 5,5 milhões de recursos públicos, utilizados para despesas operacionais e montagem da estrutura. Radamés Lattari Filho, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, destacou que a capital federal sempre recebeu muito bem competições na modalidade. "Será uma competição de alto nível e esperamos deixar um grande legado. Durante 15 dias, Brasília será a capital mundial do vôlei de praia", celebrou. José Alves Bezerra, presidente da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), completou a fala ressaltando que é uma honra, depois de 13 anos, poder incluir Brasília no cenário internacional do vôlei de praia.



As competições nacionais para o vôlei de praia brasileiro, um dos mais fortes do mundo, são preparatórias para as duplas que disputam a corrida olímpica – em junho serão conhecidos os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Confira as datas de cada competição:

I - Etapa CBVP Aberto/Top 16 - Circuito Brasileiro Adulto - 24/4 a 28/4

II- Etapa do CBVP Sub 19 - 28/4 a 1º/5/2024

III - Etapa do Beach Pro Tour Elite 16 - Circuito Mundial - 1º/5/2024 a 5/5/2024