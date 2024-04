A influenciadora Gabriely Miranda chamou a atenção da web ao revelar que o relacionamento dela com Endrick, craque do Palmeiras, tem um contrato assinado por ambos que, entre várias cláusulas, determina a "exclusividade afetiva".

A fala ocorreu durante entrevista ao podcast Pod Delas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki. Na ocasião, o casal contou como a ideia do contrato surgiu.

Endrick contou que a namorada demorou muito para respondê-lo na época o que o deixou preocupado. "Achei que ela estava muito p*** comigo. Porque ela demorou uma horinha. Ela não me respondia. ‘Eu fiz alguma m***’. E ela realmente fez um contrato", revelou o jogador.

De acordo com Gabriely, a primeira cláusula do contrato determina que eles estão em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. O texto contém ainda um comprometimento de ambos com a exclusividade afetiva, ou seja, nenhum deles deve manter relacionamentos íntimos ou românticos com outras pessoas ou, até mesmo, ex-parceiros.

"Tem e-mail, tem RG, assinatura dele, minha assinatura. Tem tudo direitinho", revelou a influenciadora sobre o documento.

Entre outras cláusulas citadas, Endrick e Gabriely revelaram que o contrato também estipula que os dois tem que dizer "eu te amo" e andar sempre de mãos dadas.

Além disso, eles não devem brigar na frente dos outros, fato que é extremamente proibido, segundo o contrato, não podem dormir ou sair brigados, e também não podem ter uma mudança drástica de personalidade e comportamento.

O não cumprimento das cláusulas ocasiona em uma multa para o "infrator". "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu", contou Endrick.

Veja a entrevista na íntegra: