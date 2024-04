Pai de Vanessa Lopes fala sobre participação da filha em novo reality show

O pronunciamento do pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, trouxe à tona a questão da veracidade dos rumores que circulavam sobre a participação da influenciadora em outro programa televisivo após sua saída do BBB 24. Em um cenário onde as especulações ganham força rapidamente, Alisson usou suas redes sociais para desmentir veementemente os boatos, categorizando-os como sensacionalismo midiático. Sua mensagem foi clara: não há planos para que Vanessa entre em outro reality show tão em breve.

A menção ao programa "Túnel do Amor" pela equipe de Alisson foi crucial para esclarecer o contexto. Embora o programa esteja agendado para estrear no Globoplay na próxima semana, é importante ressaltar que os episódios foram gravados antes mesmo da participação de Vanessa no BBB 24. Portanto, qualquer associação entre sua saída do programa da TV Globo e uma possível entrada em outro reality deve ser entendida como infundada.

Além de negar os rumores, Alisson aproveitou para rebater críticas ao comportamento de sua filha. Ele enfatizou que Vanessa já havia participado do programa "Túnel do Amor" anteriormente, antes mesmo de sua entrada no BBB 24, esclarecendo que não há nenhum novo contrato ou convite para programas de televisão no momento. Sua atenção está voltada para o bem-estar e a saúde mental de Vanessa, que deixou o BBB 24 por vontade própria em janeiro, dando prioridade ao seu cuidado pessoal.

Com a final do BBB 24 se aproximando, surgiram questionamentos sobre a possível presença de Vanessa e da cantora Wanessa, que foi expulsa do programa. Enquanto a assessoria de Wanessa confirmou sua participação, a equipe de Vanessa alegou não ter informações sobre o convite. O desfecho do programa da TV Globo está cercado de expectativas e especulações, enquanto Vanessa segue dedicada à sua recuperação pessoal, afastada do sensacionalismo e focada em seu bem-estar.

