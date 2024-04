De la Cruz é comparado com Zico após gol de falta pelo Flamengo

O primeiro gol de De la Cruz pelo Flamengo saiu na tarde do domingo (14/4), no 15º jogo do uruguaio pelo time carioca. Na jogada, ele abriu o caminho da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. E de bônus, ele ainda foi comparado com Zico, o maior ídolo da história do clube.

Cobrando a falta de longe, com curva e no ângulo, a jogada “à la Zico”, chamou à atenção do veterano. Nas redes sociais, o ex-jogador postou vídeos comparando as jogadas. “Feliz com o gol de falta do De La Cruz. Voltei no tempo contra o Moto Clube. Saudade do gol de falta”, escreveu.