No marco de 100 dias, COB reforça otimismo para Paris-2024

Rio de Janeiro — A penúltima barreira de dígitos do calendário olímpico está rompida. Agora, faltam apenas 99 dias para o mundo do esporte se unir em um só para celebrar os Jogos de Paris-2024. No clima de expectativa ampliado pelo centésimo dia da contagem regressiva, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou, na quarta-feira (17/4), no Rio de Janeiro, um evento para dar mais um passo em direção aos sonhos de medalha. O cenário foi o Morro da Urca, onde a entidade reuniu atletas e personalidades para apresentar os detalhes da reta de chegada da preparação do time verde e amarelo para as disputas em solo parisiense.

Coube ao presidente Paulo Wanderley resumir, em discurso, todo o clima de expectativa do Time Brasil em prol da 30ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. O dirigente fez questão de abrir a participação no palco com o termo "saudações, olímpicas" e ressaltar a capacidade da capital francesa de receber a próxima edição do evento esportivo. "Paris está preparada. As instalações estão prontas. Várias modalidades estarão próximas a vários monumentos", garantiu.

No novo passo da contagem regressiva, o COB voltou a destacar a esperança de, pelo menos, superar os desempenhos na última edição dos Jogos, quando as 21 medalhas de ouro garantiram o melhor desempenho do Brasil na maior festa do esporte no planeta. O ponto-chave para tamanha confiança está no processo de construção da caminhada. "Nossa preparação começou anos atrás. Antes de Tóquio, estávamos falando de Paris. Os cuidados vão aos detalhes. A expectativa é que iremos melhorar os resultados de Tóquio. Sempre superamos os eventos anteriores. Estamos confiantes no Time Brasil. A missão Paris será um sucesso", pontuou Paulo Wanderley.

Para ter êxito em Paris, o Time Brasil aposta no planejamento e na caminhada de preparação dos atletas classificados (a expectativa é ter 300 competidores do país na capital francesa). No entanto, os brasileiros terão um apoio de peso em busca das medalhas. Uma das novidades apresentadas no evento no Morro da Urca foi o Projeto Embaixadores Olímpicos. A ação tem como principal objetivo trabalhar com um grupo de atletas formadores atuando diretamente com os brasileiros inseridos nas competições dos Jogos Olímpicos.

O time escolhido para a missão é de peso Janete Arcain, dona de uma prata (Atlanta-1996) e um bronze (Sydney-200), no basquete, Virna, bronze nas mesmas edições no vôlei, Natália Falavigna, bronze em Pequim-2008 no taekwondo, Vanderlei Cordeiro de Lima, bronze na maratona de Atenas-2004, Maurício Lima, ouro em Barcelona-1992 e Atenas 2004 no vôlei, e Tiago Camilo, prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008, integram o grupo de mentores rumo às conquistas olímpicas.

Preparado para fazer história em Paris-2024, o Time Brasil se cerca de cuidados para os últimos detalhes de toda uma preparação serem importantes e fazerem a diferença para o ciclo olímpico proporcionar resultados históricos e propulsores para as próximas edições da maior festa do esporte mundial serem ainda mais marcantes.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)