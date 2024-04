Vitória devolve liderança do Brasileirão ao Flamengo após 116 rodadas

Segundo time mais valioso da América do Sul, o Flamengo encerrou uma espécie de jejum centenário com a vitória por 2 x 1 sobre São Paulo, com gols de Luiz Araújo e Nicolás de la Cruz, na quarta-feira (17/4), no Maracanã. Somado com o triunfo na estreia contra o Atlético-GO, o resultado de ontem no Rio de Janeiro catapultou o rubro-negro à liderança pela primeira vez desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, encerrado em 2021, quando faturou o oitavo título da elite nacional.

Cento e dezesseis rodadas e 1.147 dias se passaram desde a derrota por 2 x 1 para o mesmo São Paulo, no Morumbi. Apesar do resultado, a companhia então comandada por Rogério Ceni reivindicou o topo com colaboração do Corinthians no empate sem gols com o vice-líder Internacional. Falta de tentativas e de investimentos, porém, não faltaram para alçar o time da Gávea. Após a demissão o ex-goleiro, o clube empregou cinco treinadores diferentes — Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vítor Pereira e Jorge Sampaoli. Tite é o sexto incumbido da missão.

De lá para cá, o Flamengo viu o Palmeiras ganhar dois dos três títulos nacionais. A receita vitoriosa foi a manutenção do técnico Abel Ferreira. O Atlético -MG furou a bolha sob a batuta de Cuca, mas não cruzou mais a linha de chegada em primeiro com as constantes danças das cadeiras, com as chegadas e saídas de Antonio Mohamed, Eduardo Coudet, Felipão e do próprio Cuca. Gabriel Milito é a bola da vez no lado alvinegro de Belo Horizonte.

Dono da prancheta da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Rússia (2018) e Catar (2022), Tite também tem motivos extras para comemorar o triunfo sobre o São Paulo. A última vez que uma equipe comandada por ele esteve tão próxima da liderança foi em 2016, na 6ª rodada da Série A, quando o Corinthians tinha os mesmos 13 pontos que o Grêmio, mas ficava atrás nos critérios de desempate. Na jornada seguinte, despediu-se do alvinegro do Parque São Jorge para iniciar o ciclo com a Amarelinha.

Tite tem a possibilidade de se tornar o segundo treinador a erguer três canecos na Era dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro a obter a façanha foi Muricy Ramalho, mentor do tri do São Paulo entre 2006 e 2008. Em 2010, conquistou o quarto título, mas à frente do Fluminense.

Campeão em 2011 e 2015 pelo Corinthians, o gaúcho de Caxias do Sul está no mesmo patamar de Vanderlei Luxemburgo, vitorioso com Cruzeiro (2003) e (2004); Marcelo Oliveira, também com a Raposa (2013 e 2014); Cuca, com Palmeiras (2016) e Atlético-MG (2021); e o português Abel Ferreira, atual bicampeão com o alviverde (2022 e 2023).