A derrota do São Paulo para o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, estipulou uma marca negativa no clube. Afinal, o Tricolor não perdia nas duas primeiras rodadas do torneio nacional, desde a edição de 1990.

Há 34 anos, o São Paulo acabou superado por Atlético-MG e Santos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Desta vez, os algozes foram Fortaleza e Flamengo, respectivamente. As derrotas não só pressionaram o clube na tabela, mas também causou a demissão do técnico Thiago Carpini.

Contudo, para os são-paulinos mais saudosistas, o Brasileirão de 1990 não traz apenas lembranças ruins. Afinal, o Tricolor Paulista conseguiu superar o começo terrível naquela edição e chegou na final daquela edição. Contudo, foi superado pelo arquirrival Corinthians.

Além disso, esta não é nem de perto o pior inicio de Brasileirão da história do São Paulo. Em 2021, o clube chegou a ficar as nove primeiras rodadas sem vencer, somando cinco pontos de 27 disputados. O primeiro triunfo saiu apenas no décimo confronto, contra o Internacional, fora de casa.

São Paulo tenta superar crise para voltar a vencer

Agora, o São Paulo tenta superar essa crise para não ficar tanto tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro. o Tricolor volta a campo no próximo domingo (21), contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 3° rodada da competição. A equipe vai para Goiânia comandada interinamente por Milton Cruz. Contudo, o certo é que se quiser brigar por algo no torneio de pontos corridos, uma resposta precisa vir imediatamente.