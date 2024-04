CBF divulga cronograma das sete primeiras rodadas da Série D 2024

Os 64 clubes participantes da Série D 2024 já sabem como será o cronograma das sete primeiras rodadas da competição. Nesta segunda-feira (22/4), a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a programação dos sete compromissos inaugurais para os inscritos na edição da vez, dispostos em oito grupos.

Membros do Grupo A5, os representantes do futebol candango no cenário nacional, Brasiliense e Real Brasília, farão as respectivas estreias em locais distintos. Os Leões do Planalto, atuais campeões candangos, dão o primeiro passo fora de casa, contra o Capital-TO. A partida acontece às 16h do dia 27 de abril, sábado, no estádio Nilton Santos.

O Jacaré, enquanto isso, receberá o Anápolis, no Estádio Boca do Jacaré. O confronto está marcado para às 15h30 do dia seguinte. As equipes do DF alternarão mandos de campo até a 14ª e última rodada da primeira fase. Ou seja, não estarão nos gramados dos respectivos estádios durante a mesma sequência de partidas.

O Brasiliense abrirá a competição com o objetivo de romper a barreira das oitavas de final, melhor resultado obtido pela equipe nas últimas seis edições da quarta divisão do Brasileirão. Superar a quinta colocação, acontecida em 2014, seria uma marca ainda maior.

Do outro lado, a equipe do Defelê fará a própria estreia em uma competição nacional. No grupo em questão, enfrentará, com exceção do Brasiliense, diversas equipes pela primeira vez. Falando em confrontos entre os dois, o primeiro já está marcado. No domingo (12/5), estarão frente a frente na casa da equipe azul, pela terceira rodada.

Marcado para começar no próximo sábado (27/4), o torneio colocará frente a frente as oito equipes por grupo em disputas regionais. Na primeira fase, apenas confrontos entre equipes da região centro-oeste, como é o caso do grupo dos candangos Real Brasília e Brasiliense, por exemplo, tomarão forma. Os embates, além disso, acontecem em turno e returno.

Os quatro melhores colocados de cada um dos conjuntos avançam à segunda fase. Esta será disputada em formato mata-mata. Com partidas de ida e volta, quem perder, estará eliminado. Caso persistam os empates, o classificado será decidido em prorrogação e pênaltis. O formato será o mesmo até a grande final. Os quatro semifinalistas estarão garantidos na Série C de 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

