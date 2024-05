Guia da rodada 5 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Após um meio de semana com a largada da terceira fase da Copa do Brasil, o clima de mata-mata fica de lado e o Brasileirão retorna com a mágica dos pontos corridos. A 5ª rodada da elite nacional vai de sábado (4/5) à domingo (5/5), mas com menos jogos que o habitual. Devido às fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul, a CBF decidiu adiar as partidas das partidas das equipes do estado. Sem os confrontos de Grêmio, Internacional e Juventude, a etapa terá apenas sete compromissos.

Apesar do número reduzido, não faltarão bons jogos para os amantes do futebol brasileiro. O pontapé inicial da rodada coloca frente à frente duas potências nacionais, no embate entre Fluminense e Atlético Mineiro, no Maracanã, e segue com Bragantino e Flamengo, em Bragança Paulista. O quarteto, que terminou no top-7 do campeonato em 2023, terá em jogo a chance de assumir a liderança, encostar no pelotão de cima ou se afastar da zona do perigo.

No domingo, o Botafogo defende a liderança e o bom momento contra o Bahia, que também pode assumir a ponta dependendo de uma combinação de resultados. Já os integrantes do Z-4 Vasco, Vitória e Cuiabá jogam com foco total em somar pontos para não dormir mais uma semana dentro da degola, enquanto no meio de tabela Grêmio e Criciúma medem forças, com o Tigre empolgado após golear o Gigante da Colina na rodada anterior.

Criciúma, Cruzeiro e Atlético Goianiense, adversários dos gaúchos Grêmio, Inter e Juventude, respectivamente, também não entram em campo no fim de semana. A CBF ainda não deu novas datas para as partidas acontecerem. Confira a seguir o guia sobre os demais jogos da rodada.



Fluminense x Atlético-MG

Ainda sem engrenar de vez e retomar o futebol encantador de 2023, o Fluminense quer se afastar do Z-4, mas terá pela frente logo o vice-líder do Brasileirão, o Atlético-MG. O Galo chegou a dez jogos sem perder e entrou nos trilhos sob comando do técnico Gabriel Milito. O argentino, inclusive, irá reencontrar Fernando Diniz, adversários nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, quando ainda estava no Argentino Jrs. O retrospecto recente pesa a favor do alvinegro, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota contra o tricolor nos últimos 12 encontros.

Data: sábado (4/5), às 16h

Local: Kléber Andrade – Cariacica (ES)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG

Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Red Bull Bragantino x Flamengo

Donos de campanhas parecidas até aqui, o Massa B bruta e o rubro-negro carioca ostentam números quase idênticos. Além de apenas um ponto a mais para o time paulista, ambos sofreram o mesmo número de gols, enquanto o carioca marcou apenas dois a menos. Encontram-se em equilíbrio, inclusive, no retrospecto recente de confrontos entre si. Nos últimos oito jogos, empataram três vezes. O time de Bragança Paulista, no entanto, tem vantagem de vitórias. Foram três ao todo, enquanto o time da Gávea venceu os outros dois dois confrontos.

Data: sábado (4/5), às 18h30

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Red Bull Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson e De La Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lorran; Pedro. Técnico: Tite

Corinthians x Fortaleza

Agraciado com a primeira vitória e os primeiros tentos marcados na última rodada, contra o Fluminense, o time de Itaquera entrará em campo diante do Fortaleza com a missão de dar sequência ao momento positivo. Uma vitória diante da própria torcida poderá ser a terceira em sequência, algo que ainda não aconteceu em toda a temporada. Terá pela frente, no entanto, um Fortaleza ainda invicto no torneio. Com card de uma vitória e dois empates, chega, além disso, embalado por vitória de expressão por 4 x 2 contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana.

Data: sábado (4/5), às 21h

Local: Neo Química Arena

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; José Welison, Matheus Rossetto e Pochettino; Pikachu, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico x Vasco

A Arena da Baixada receberá um encontro de equipes que fazem começos distintos de campeonato. Enquanto o Furacão figura na parte de cima da tabela, com sete pontos, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota, o Cruzmaltino teve pouco sucesso aqui. A única vitória somada às três derrotas o rende apenas a 17ª colocação, com três pontos. Egresso de goleada sofrida diante do Criciúma por 4 x 0, em casa, o time carioca terá mais um difícil desafio pela frente. Com seis gols marcados, a equipe curitibana possui o terceiro melhor ataque do torneio.

Data: domingo (5/5), às 16h

Local: Ligga Arena (PR)

Transmissão: Globo e Rede Furacão

Escalações prováveis

Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Christian; Julimar, Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Leo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; David, Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Vitória x São Paulo

De volta à Série A, o Vitória ainda não sabe o que é vencer na elite em 2024. Apesar de ter um jogo a menos, o último triunfo do Leão foi na partida de ida da decisão do estadual. Desde então, foram dois empates e três derrotas. Na busca pelo primeiro passo da recuperação, o adversário da vez será um São Paulo que ainda não foi superado desde a chegada do técnico Luis Zubeldía. O encontro entre as equipes será o primeiro desde 2018, com ampla vantagem para o tricolor: oito vitórias e dois reveses nos últimos 10 jogos. Outro fato curioso é que um confronto entre ambos não termina empatado desde 2000.

Data: domingo (5/5), às 16h

Local: Barradão (BA)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Diego Costa); Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla (Luiz Gustavo), Luciano e Michel Araújo; André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Botafogo x Bahia

Líder do Brasileirão, o Botafogo emendou cinco vitórias seguidas, incluindo goleada, vitória sobre o rival e resultados importantes por Libertadores e Copa do Brasil. Do outro lado, o Bahia também aparenta estar entrando nos trilhos após uma reta final ruim no estadual, considerando três triunfos e o empate buscado contra o Vitória após sair atrás por dois gols. No ano passado, só deu Glorioso nos dois encontros entre a dupla, mas o Tricolor de Aço havia ganho as três anteriores.

Data: domingo (5/5), às 18h30

Local: Nilton Santos (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Botafogo

John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Savarino) e Jeffinho; Eduardo (Romero) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Kanu) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Cuiabá x Palmeiras

Quem viu o Cuiabá ostentar 20 jogos de invencibilidade no começo da temporada talvez não imaginasse o estado atual da equipe. Após perder a primeira do ano, o Dourado está há seis jogos sem vencer e fez apenas um gol no período. O desempenho fez o time mato-grossense amargar a lanterna do Brasileirão, mas a expectativa é por um novo começo sob a batuta do português Petit. Do outro lado, o Palmeiras segue revelando novos craques e está encantado com o talento do garoto Estevão. O desafio do Porco, no entanto, é pegar no tranco no Brasileirão, pois são apenas 5 pontos em 4 partidas para o atual campeão.

Data: domingo (5/5), às 18h30

Local: Arena Pantanal (MT)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Pitta e Derik Lacerda. Técnico: Petit

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Richard Rios; Endrick, Flaco López (Lázaro) e Estevão. Técnico: Abel Ferreira

Jogos adiados

A CBF decidiu adiar todas as partidas envolvendo os clubes gaúchos na 5ª rodada em razão das chuvas no Rio Grande do Sul. Por essa razão, Juventude x Atlético-GO, Grêmio x Criciúma e Cruzeiro x Internacional não acontecerão neste fim de semana.

Confira a justificativa da CBF:

Força maior. Considerando os eventos climáticos extraordinários ocorridos em todo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, com volumes pluviométricos históricos, causando alagamentos e bloqueios de estradas que impedem o deslocamento seguro de delegações e equipes de arbitragem para partidas dentro e fora do estado, e que estão afetando gravemente a população local; Considerando ofício recebido do Governador do Rio Grande do Sul e do Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, pois a prioridade no momento é o atendimento à população e não há condições de garantir a segurança de qualquer evento esportivo, bem como há a previsão de novos eventos climáticos severos e extraordinários; Considerando a necessidade dos órgãos públicos de destinarem seus esforços ao atendimento da população e até mesmo a designação de forças nacionais de segurança para apoio e salvaguarda da população do Rio Grande do Sul. Solicitante: DCO/CBF (vide IMT 04BSA de 01.05.2024).



* Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima