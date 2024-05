Brasília recebe competições nacionais de base de saltos ornamentais

A capital federal está prestes a receber duas importantes competições de base brasileiras de saltos ornamentais. A partir da próxima quinta-feira (9/5), o Colégio Mackenzie Brasília será a casa das disputas do Campeonato Brasileiro Infantil e da Copinha Brasil de Saltos Ornamentais em diferentes categorias. Marcadas para acontecer até o próximo domingo (12/5), as competições reunirão um total de 143 atletas. A faixa etária dos competidores faria dos sete aos 15 anos.

De acordo com a própria organização, os torneios possuem um viés social. Enquanto a Copinha agrupará crianças e adolescentes que vivem o início das respectivas trajetórias na modalidade, o Campeonato Brasileiro Infantil dispõe de um nível técnico mais elevado, com participantes voltados ao rendimento. O alto número de inscritos, além disso, também serve como argumento para justificar a massificação do esporte em questão, ainda segundo a organização do evento.

Em relação à escolha da sede dos torneios, o diretor executivo da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, Hugo Parisi, explicita a importância da realização do evento em um local portador de estrutura e tradição na modalidade.

"O Mackenzie Brasília tem muita tradição nos saltos ornamentais e atualmente possui um projeto de formação de jovens atletas liderados pelo César Castro, que disputou quatro edições dos Jogos Olímpicos. A estrutura oferecida pelo colégio é excelente, e temos certeza que a competição será um grande sucesso”, disse ele, via assessoria.

A competição abrigará disputas em cincos categorias distintas. A 'F' contemplará atletas de até sete anos; A 'E', entre oito e nove anos; A 'D', entre 10 e 11 anos; A 'C', dos 12 aos 13 anos; E a 'B', jovens de 14 e 15 anos. A Copinha, porém, ainda terá outras duas subcategorias, dispostas de acordo com o nível dos competidores: iniciante 1 e 2.

A Confederação nacional da modalidade ainda organizará um terceiro evento, marcado entre os dias 15 e 19 de maio. Trata-se do Troféu Brasil, que será realizado no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB). O torneio servirá como qualificatória tanto para o Campeonato Sul-americano de Cali (Colômbia), de 23 a 27 de setembro, quanto para os Jogos Mundiais da Amizade, em Moscou (Rússia), de 15 a 29 de setembro.

Confira a programação dos eventos a seguir:

9 de maio (quinta)

9h20 – Brasileiro Infantil e Copinha – Trampolim 1m (Grupos C e D – Masculino – iniciante 2)

9h20 – Brasileiro Infantil – Plataforma (Grupos C e D – Feminino)

10h55 – Copinha – Plataforma (Grupo F – Feminino e Masculino – iniciante 1)

14h00 – Copinha – Trampolim (Grupo B – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

15h20 – Copinha – Plataforma (Grupo E – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

10 de maio (sexta)

8h00 – Copinha – Plataforma (Grupo C – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

10h50 – Copinha – Trampolim (Grupo E – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

14h00 – Copinha – Plataforma (Grupo B – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

14h00 – Brasileiro Infantil e Copinha – Trampolim 1m (Grupos C e D – Feminino)

11 de maio (sábado)

8h00 – Copinha – Trampolim (Grupo D – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

11h45 – Brasileiro Infantil – Plataforma (Grupos C e D – Masculino)

14h00 – Brasileiro Infantil e Copinha – Sincronizado (Grupos C e D – Feminino e Masculino)

15h10 – Copinha – Trampolim (Grupo C – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

12 de maio (domingo)

8h00 – Brasileiro Infantil – Trampolim 3m (Grupos C e D – Masculino)

8h45 – Copinha – Trampolim (Grupo F – Feminino e Masculino – iniciante 1)

9h50 – Brasileiro Infantil – Trampolim 3m (Grupos C e D – Feminino)

14h00 – Copinha – Plataforma (Grupo D – Feminino e Masculino – iniciante 1 e 2)

