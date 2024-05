Os atletas olímpicos na linha de frente no Rio Grande do Sul

O que podia ser um período de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris — que começam em 26 de julho — se tornou um exercício de solidariedade e humanidade para vários atletas brasileiros.

No fim de semana, a história do atleta Almir Júnior viralizou nas redes sociais. Ele, que estava com competição marcada para o domingo (12/5) em Cuiabá, passou os dias antes do torneio atuando como voluntário na tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao programa Ça Va Paris, do Sportv, ele revelou que saiu de Portugal, onde mora, em direção a Porto Alegre para visitar a mulher. Contudo, o aeroporto de São Paulo, onde fez escala, fechou.

"Me falaram para ir direto para Cuiabá, mas foi um momento em que era impossível ignorar todo o que estava acontecendo", contou. Assim, Almir seguiu de avião até Florianópolis e com um barco foi para Porto Alegre para ajudar as pessoas. "É impossível ficar alheio. É uma catástrofe sem precedentes", contou.

Após toda a ajuda para a população gaúcha, o atleta, natural de Mato Grosso mas que desde os 15 anos morou e treinou em Porto Alegre, se tornou campeão do Ibero-Americano de atletismo, batendo recorde da competição e confirmando o índice olímpico para viajar a Paris.

Mais atletas

A ex-ginasta Daiane do Santos e a nadadora Viviane Jungblut, que está classificada para Paris para a prova de águas abertas, trabalham como voluntárias em abrigos do Rio Grande do Sul.

O judoca Daniel Cargnin também estava no Rio Grande do Sul atuando como voluntário. Ele, que é natural de Porto Alegre, revelou ao Ça Va Paris, do Sportv, que não está conseguindo focar nos treinos a poucas semanas das Olimpíadas.

"Eu não estou conseguindo treinar o quanto poderia e devo para chegar em uma segunda medalha olímpica. Em compensação, estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguiria se estivesse treinando 100% (...) Fisicamente, não estou conseguindo treinar muito bem, mas acho que vou sair disso mais forte para os Jogos Olímpicos", contou o atleta.

Os atletas Evaldo Becker, Piedro Tuchtenhagen, Daniel Lima e Alef Fontoura, da Seleção Brasileira de Remo, abriram mão de competir no Pré-Olímpico na Suíça, que será realizado entre os dias 19 e 21 de maio, para ajudar no resgate de vítimas em Porto Alegre.